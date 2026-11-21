Neste sábado (21), os pilotos da Porsche Cup, disputaram a primeira etapa do fim de semana, com Daniel Neumann conquistando a vitória depois de liderar de ponta a ponta na Sprint Challenge, o mesmo aconteceu com Marcelo Kairis, na Sprint Trophy.

Depois de todas as atividades na pista, os pilotos avaliaram o dia e projetaram o restante do campeonato, já que a disputa pelos títulos segue em aberto para o domingo.

"A vitória de hoje é muito boa", começou Daniel Neumann. "Batalhamos por isso o ano inteiro e mantemos viva a briga pelo campeonato. Vamos pensar em uma corrida de cada vez e, se tudo der certo, o campeonato pode cair em nossas mãos".

"Estou muito feliz pela nossa rapidez no final de semana", avaliou Marcelo Kairis, da Sprint Trophy. "Fizemos a pole position e vencemos a corrida até na geral. Agradeço à minha equipe e os patrocinadores, pois sem eles nada seria possível. A minha torcida ajuda muito e me sinto muito bem com eles".

"Uma jornada muito bacana, a Porsche Cup está de parabéns pela organização e como entregam um carro perfeito", comentou Gabriel Cestari, da categoria Rookie da Sprint Challenge. "Felizmente me adaptei rápido ao carro. Tinha que completar bem a corrida e tinha aquela tensão de final de campeonato, ainda mais com meu câmbio meio travado sem passar as marchas para baixo. Uma superação, consegui me ajustar e deu tudo certo. Estou muito feliz e empolgado para o ano que vem".

"Acho que foi a corrida mais disputada que tive na Porsche Cup", explicou Gerson Campos, líder do campeonato geral da Challenge. "Os quatro primeiros estavam com tempos muito parecidos desde a classificação e não tivemos favorito na corrida. A minha largada foi boa, mas preferi tomar menos riscos e me manter tranquilo enquanto via a briga dos outros. Não tinha motivos para arriscar e a posição era ótima para o campeonato. Agradeço aos patrocinadores, a minha família e a Porsche Cup".

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