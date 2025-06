O ano do vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank tem sido marcado por sucessivas quebras de recordes de inscritos e, com a aproximação da primeira das quatro etapas internacionais do calendário 2025, a categoria celebra mais uma marca emblemática. No próximo dia 28 de junho, o primeiro dia de corridas no Algarve, vai atingir 70 provas fora do território brasileiro.

Desde 2010 a maior categoria de GT da América Latina corre além das fronteiras do Brasil. Foram 20 etapas internacionais, considerando os campeonatos de sprint e de endurance. A Porsche Cup C6 Bank já competiu nos autódromos argentinos de Buenos Aires e Termas de Río Hondo, na pista espanhola de Barcelona e nos circuitos portugueses do Algarve e Estoril, justamente os palcos das próximas quatro etapas do calendário.

O ano do vigésimo aniversário da categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo é o da temporada mais “internacional” de sua pujante história, com duas etapas de sprint e mais duas de endurance em autódromos portugueses que já receberam GPs de Fórmula 1.

O primeiro compromisso será no Algarve, para a quarta etapa de sprint do calendário, nos dias 28 e 29 de junho. Competirão as categorias Carrera e Challenge, já com o recorde absoluto de inscritos atingido para uma etapa de sprint. O fim de semana reserva quatro corridas ao todo, sendo duas de cada categoria, de modo que depois de concluída a etapa serão 72 corridas além dos limites territoriais brasileiros.

No fim de semana seguinte acontece a abertura do campeonato de endurance, quando os competidores regulares da Porsche Cup se unem em duplas ou convidam companheiros de outros eventos do esporte a motor global para corridas de 300 e 500 km que encarnam com excelência a tradição dos carros da montadora em provas de longa duração. Neste evento correm no mesmo grid carros das categorias Carrera e Challenge, que pontuam em campeonatos separados.

Cabe ressaltar que ambas competem com as mais recentes versões do mítico Porsche 911 GT3 Cup, o modelo de carro de corrida mais produzido e vendido no planeta. A Carrera compete com os bólidos da geração 992, os mesmos utilizados pela Porsche Mobil1 Supercup nos eventos-suporte da F1. Já a Challenge disputa suas etapas com os carros da geração imediatamente anterior, a 991.2.

Diferentemente da passagem da categoria pelo Algarve, com a realização de duas etapas com intervalo de uma semana, quando os carros acelerarem no Estoril em agosto, serão duas etapas em quatro dias de intervalo. A quinta e penúltima reunião de sprint acontece nos dias 28 e 29. A segunda de Endurance, no dia 31 de agosto.

Depois os carros cruzam o Atlântico novamente para as provas finais dos dois campeonatos, ambas em Interlagos. Como acontece tradicionalmente desde 2005, o evento-suporte da F1 em São Paulo terá uma jornada da Porsche Cup, a etapa especial que vai definir os campeões de sprint nesta temporada emblemática, no dia 9 de novembro. Uma semana mais tarde acontece a corrida de 500 km que consagra os campeões de endurance.

Porsche Cup C6 Bank no exterior desde 2010:

Corridas disputadas: 68

Países: 3 (Argentina, Espanha, Portugal)

Autódromos: 5 (Buenos Aires, Termas de Rio Hondo, Barcelona, Estoril, Algarve)

Corridas em Portugal: 28 (20 no Estoril e 8 no Algarve)

Primeiro vencedor no Algarve: Tom Valle (2012)

Recorde da pista: 1:50.976, por Ricardo Baptista (2013)

Lista de inscritos - Etapa 4 - Algarve

Carrera Cup

1. #7 Miguel Paludo

2. #10 Thiago Vivacqua

3. #26 Christian Hahn

4. #70 Lucas Salles

5. #72 Antonella Bassani

6. #118 Matheus Comparatto

7. #544 Marçal Muller

8. #1 Alceu Feldmann (S)

9. #14 Carlos Campos (S)

10. #17 Marcos Regadas (S)

11. #21 Miguel Mariotti (S)

12. #24 Gustavo Zanon (S)

13. #27 Josimar Junior (S)

14. #29 Rodrigo Mello (S)

15. #30 Cristian Mohr (S)

16. #51 Israel Salmen (S)

17. #77 Francisco Horta (S)

18. #80 Rouman Ziemkiewicz (S)

19. #83 Marco Billi (S)

20. #87 Nelson Monteiro (S)

21. #95 Alceu Feldmann Neto (S)

22. #100 Seba Malucelli (S)

23. #199 Nelson Marcondes (S)

24. #888 Lineu Pires (S)

25. #2 Silvio Morestoni (R)

26. #9 Edu Guedes (R)

27. #11 Flavio Sampaio (R)

28. #12 Marco Pisani (R)

29. #25 Paulo Sousa (R)

30. #33 Bruno Campos (R)

31. #85 Eduardo Menossi (R)

32. #99 Wagner Pontes (R)

Sprint Challenge

1. #22 Caio Castro

2. #23 Leonardo Herrmann

3. #54 Caio Chaves

4. #66 Sadak Leite

5. #82 Gerson Campos

6. #5 George Crispim (S)

7. #7 Luiz Souza (S)

8. #14 Andre Gaidzinski (S)

9. #32 Matheus Roque (S)

10. #45 Jose Moura Neto (S)

11. #77 Mario Delara (S)

12. #98 Cecilia Rabelo (S)

13. #177 Lucas Locatelli (S)

14. #444 Markenson Marques (S)

15. #2 Rafa Brocchi (R)

16. #18 Ricardo Zylberman (R)

17. #21 Daniel Neumann (R)

18. #33 William Araujo (R)

19. #58 Claudio Simão (R)

20. #99 Claudio Reina (R)

21. #100 Raphael Bernardes (R)

22. #129 Fernando Arruda (R)

(S) Sport

(R) Rookie

