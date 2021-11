O campeonato sprint da Porsche Cup Brasil de 2021 já faz parte dos livros de história. Neste fim de semana, como parte da programação da Fórmula 1, a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta realizou a última etapa do ano no autódromo de Interlagos e conheceu seus seis campeões.

Nas categorias gerais, Miguel Paludo levou a sétima taça, ao vencer no sábado e terminar na quarta colocação no domingo, o suficiente para a conquista da Carrera Cup. Lucas Salles teve um roteiro parecido na GT3 Cup, ao ficar em segundo no sábado e terceiro no domingo.

Nas classes que acompanham as categorias, novos campeões. Na Carrera Cup, Renan Pizii levou a Sport, enquanto Nelson Marcondes ficou com a Trophy. Na GT3 Cup, Ricardo Fontanari foi o campeão da Sport e Edu Guedes levou na Trophy.

Apesar do término do campeonato sprint, a Porsche Cup continua, com a decisão da temporada de endurance e o overall no dia 4 de dezembro, com os 500 quilômetros de Interlagos.

Veja a pontuação de todos os campeonatos

Carrera Cup

1. #7 Miguel Paludo, 176 pontos

2. #544 Marçal Müller, 172

3. #8 Werner Neugebauer, 166

4. #1 Alceu Feldmann, 164

5. #73 Enzo Elias, 153

6. #20 Pedro Aguiar, 130

7. #16 Renan Pizii, 108

8. #11 Pedro Boesel, 108

9. #19 Cristiano Piquet, 75

10. #3 Fran Lara, 70

11. #29 Rodrigo Mello, 59

12. #21 Eloi Khouri, 55

13. #85 Eduardo Menossi, 40

14. #199 Nelson Marcondes, 36

15. #20 Matheus Iorio, 32

16. #80 Rouman Ziemkiewicz, 32

17. #77 Francisco Horta, 31

18. #100 Urubatan Jr., 26

19. #90 Eduardo Azevedo, 25

20. #9 Franco Giaffone, 21

21. #84 Fernando Croce, 16

22. #5 Sylvio de Barros, 10

23. #88 Georgios Frangulis, 8

24. #12 João Barbosa, 6

25. #10 Paulo Borges, 3

26. #15 Léo Sanchez, 0

Carrera Cup Sport

1. #16 Renan Pizii, 100 pontos

2. #19 Cristiano Piquet, 83

3. #29 Rodrigo Mello, 67

4. #3 Fran Lara, 59

5. #85 Eduardo Menossi, 44

6. #199 Nelson Marcondes, 43

7. #80 Rouman Ziemkiewicz, 36

8. #77 Francisco Horta, 33

9. #100 Urubatan Jr., 29

10. #90 Eduardo Azevedo, 28

11. #9 Franco Giaffone, 23

12. #84 Fernando Croce, 14

13. #5 Sylvio de Barros, 13

14. #88 Georgios Frangulis, 9

15. #12 João Barbosa, 8

16. #10 Paulo Borges, 4

17. #15 Léo Sanchez, 0

Carrera Cup Trophy

1. #199 Nelson Marcondes, 84 pontos

2. #85 Eduardo Menossi, 77

3. #100 Urubatan Jr., 72

4. #77 Francisco Horta, 72

5. #9 Franco Giaffone, 60

6. #88 Georgios Frangulis, 43

7. #12 João Barbosa, 40

8. #5 Sylvio de Barros, 34

9. #10 Paulo Borges, 23

10. #15 Léo Sanchez, 7

GT3 Cup

1. #7 Lucas Salles, 180 pontos

2. #87 Nelson Monteiro, 172

3. #80 Raijan Mascarello, 160

4. #3 Christian Mohr, 136

5. #17 Ricardo Fontanari, 118

6. #22 Caio Castro, 111

7. #69 Daniel Corrêa, 103

8. #555 Ayman Darwich, 92

9. #20 Vina Neves, 78

10. #15 Léo Sanchez, 77

11. #11 Márcio Mauro, 70

12. #14 André Gaidzinski, 57

13. #8 Lineu Pires, 51

14. #33 Bruno Campos, 49

15. #9 Edu Guedes, 48

16. #29 Guilherme Bottura, 29

17. #85 Eduardo Menossi, 28

18. #32 Paulo Sousa, 28

19. #45 Paulo Totaro, 26

20. #71 Sang Ho Kim, 25

21. #79 Marcus Peres, 24

22. #79 Lucas Peres, 22

23. #12 Edson dos Reis, 21

24. #88 Gustavo Farah, 16

25. #50 Ramon Alcaraz, 14

26. #99 Nasser Aboultaif, 13

27. #44 Carol Aranha, 8

28. #88 Khayam Ghazzaoui, 4

29. #1 Paulo Borges, 0

GT3 Cup Sport

1. #17 Ricardo Fontanari, 89 pontos

2. #22 Caio Castro, 79

3. #555 Ayman Darwich, 58

4. #20 Vina Neves, 55

5. #15 Léo Sanchez, 51

6. #8 Lineu Pires, 36

7. #33 Bruno Campos, 35

8. #14 André Gaidzinski, 35

9. #9 Edu Guedes, 28

10. #79 Marcus Peres, 22

11. #29 Guilherme Bottura, 19

12. #32 Paulo Sousa, 16

13. #85 Eduardo Menossi, 15

14. #12 Edson dos Reis, 13

15. #71 Sang Ho Kim, 13

16. #45 Paulo Totaro, 12

17. #50 Ramon Alcaraz, 7

18. #99 Nasser Aboultaif, 6

19. #88 Gustavo Farah, 3

20. #888 Khayam Ghazzaoui, 1

21. #44 Carol Aranha, 0

#1 Paulo Borges, 0

GT3 Cup Trophy

1. #9 Edu Guedes, 88 pontos

2. #33 Bruno Campos, 86

3. #88 Gustavo Farah, 67

4. #71 Sang Ho Kim, 66

5. #12 Edson dos Reis, 63

6. #99 Nasser Aboultaif, 58

7. #44 Carol Aranha, 56

8. #45 Paulo Totaro, 12

9. #888 Khayam Ghazzaoui, 11

