Porsche Cup: Veja o que disseram os campeões em Interlagos
Gerson Campos, Cecília Rabelo e Marcelo Kairis celebraram conquistas na reta final da temporada 2026 da categoria
Largada da Challenge
Foto de: Rafael Gagliano
O fim de semana da Porsche Cup Brasil em Interlagos foi marcado pela consagração de campeões da temporada 2026. Gerson Campos e Cecília Rabelo conquistaram os títulos da Sprint Challenge nas classes geral e Sport, respectivamente, enquanto Marcelo Kairis garantiu o campeonato da Sport da Sprint Trophy.
Após as conquistas, os pilotos comemoraram os resultados e destacaram os desafios enfrentados ao longo da temporada. Confira o que disseram:
Gerson Campos — campeão da Sprint Challenge
“Inacreditável, não poderia pedir nada melhor. Ainda me fizeram chorar colocando meus filhos no rádio assim que a corrida terminou. É um privilégio a gente fazer o que ama e, quando a gente faz o que ama, fazemos bem.”
“Todo mundo se esforça muito para estar nesse grid, assim como a Porsche Cup. Venho construindo isso tijolo a tijolo. O automobilismo é o mais coletivo dos esportes individuais. Tudo isso é fantástico, preciso digerir ainda.”
Cecília Rabelo — campeã da Sprint Challenge Sport
“Muito feliz por ter conquistado o título da Sport, pois lutamos muito para isso. Tivemos adversidades durante o ano, mas as coisas conspiraram ao nosso favor nesse final de temporada e deu tudo certo.”
Marcelo Kairis — campeão da Sprint Trophy Sport
“Não esperava que a corrida fosse tão puxada assim. O Neylson Almeida estava muito rápido e colocando muita pressão. Mesmo sendo uma corrida festiva, estou muito feliz em vencer de novo.”
“Só tenho a agradecer aos meus patrocinadores, a equipe e a todos que me apoiam. No próximo fim de semana teremos o final e o campeonato está muito disputado, mas estou bem confiante".
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