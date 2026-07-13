Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após a etapa endurance no Algarve
Carro #544 inicia defesa do título com pole, vitória no segmento inicial e no final em movimentada prova em Portugal
Foto de: Rafael Gagliano
Atual campeão de endurance da Porsche Cup, o carro #544 de Marçal Muller, que fechou parceria com Gaetano Di Mauro, largou da pole no Algarve, ganhou o primeiro segmento e finalizou uma etapa perfeita com a vitória na etapa endurance.
"Uma corrida cheia de emoção, começando com pneus slicks na chuva. Conseguimos manter o carro na pista, terminando sem nenhum aviso de track limits. Deixei o carro nas mãos do Gaetano com bastante ritmo e ele conseguiu consagrar essa vitória. Agradeço aos patrocinadores que são responsáveis por nós estarmos presentes aqui", começou Marçal Muller.
“Estou muito feliz, primeiro por estar vivendo esse momento com o Marçal. A corrida foi difícil, estava apertado para todo mundo. Na saída dos boxes no final levei uma espremida que poderia ter quebrado o carro, mas deu tudo certo. Vamos seguir acelerando em busca do título", disse Gaetano Di Mauro.
"O Dylan foi uma recomendação de amigos para correr comigo. O cara é um extraterrestre, o que ele fez nesse final de semana não tem cabimento. Fez o tempo mais rápido em todos os treinos e classificação e hoje passei o carro para ele na terceira posição. Ele conseguiu terminar em primeiro na Rookie e nos levou para o pódio na geral. É um campeão", Paulo Sousa.
"Estou muito contente; agradeço ao Paulo por ceder essa oportunidade de correr em Portimão. Meu sangue é português e era um sonho meu. Estar aqui com toda a equipe e ter vivido essas 12 horas de pista com o parceiro foi um ambiente muito especial. Conseguir um pódio geral e vencer a rookie é muito legal, saber que era difícil deixou tudo ainda maior. Fui bem nas últimas 10 voltas, avançando pouco a pouco para conseguir algo grande", Dylan Pereira.
"Passei alguém em bandeira amarela sem ver, deve ter sido um carro da Challenge e fui punido, mas paguei a punição. A disputa foi muito legal, uma prova de 300 km e todo mundo brigando até a última volta, é um espetáculo que todos querem ver. Meus dois stints foram muito bons, escalei no primeiro para entregar em terceiro, depois escalei novamente para entregar na segunda posição. O Felipe Drugovich é um piloto top", Marcos Regadas.
"Foi um final de semana muito bom. Eu e o Felipe Baptista conseguimos ter um bom desempenho desde a classificação até a corrida. Hoje tivemos uma boa largada e acho que o nosso ritmo era muito parecido com o do carro vencedor, mas tivemos alguns azares. De qualquer forma, estou muito feliz porque o segundo lugar nos coloca na briga pelo título da Endurance e tenho certeza de que vamos disputar até a última etapa", Matheus Comparatto
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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