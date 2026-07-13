Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Portugal - Endurance

Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após a etapa endurance no Algarve

Carro #544 inicia defesa do título com pole, vitória no segmento inicial e no final em movimentada prova em Portugal

Publicado:
Marçal Muller e Gaetano Di Mauro

Foto de: Rafael Gagliano

Atual campeão de endurance da Porsche Cup, o carro #544 de Marçal Muller, que fechou parceria com Gaetano Di Mauro, largou da pole no Algarve, ganhou o primeiro segmento e finalizou uma etapa perfeita com a vitória na etapa endurance.

Leia também:

"Uma corrida cheia de emoção, começando com pneus slicks na chuva. Conseguimos manter o carro na pista, terminando sem nenhum aviso de track limits. Deixei o carro nas mãos do Gaetano com bastante ritmo e ele conseguiu consagrar essa vitória. Agradeço aos patrocinadores que são responsáveis por nós estarmos presentes aqui", começou Marçal Muller.

“Estou muito feliz, primeiro por estar vivendo esse momento com o Marçal. A corrida foi difícil, estava apertado para todo mundo. Na saída dos boxes no final levei uma espremida que poderia ter quebrado o carro, mas deu tudo certo. Vamos seguir acelerando em busca do título", disse Gaetano Di Mauro.

"O Dylan foi uma recomendação de amigos para correr comigo. O cara é um extraterrestre, o que ele fez nesse final de semana não tem cabimento. Fez o tempo mais rápido em todos os treinos e classificação e hoje passei o carro para ele na terceira posição. Ele conseguiu terminar em primeiro na Rookie e nos levou para o pódio na geral. É um campeão", Paulo Sousa.

"Estou muito contente; agradeço ao Paulo por ceder essa oportunidade de correr em Portimão. Meu sangue é português e era um sonho meu. Estar aqui com toda a equipe e ter vivido essas 12 horas de pista com o parceiro foi um ambiente muito especial. Conseguir um pódio geral e vencer a rookie é muito legal, saber que era difícil deixou tudo ainda maior. Fui bem nas últimas 10 voltas, avançando pouco a pouco para conseguir algo grande", Dylan Pereira.

"Passei alguém em bandeira amarela sem ver, deve ter sido um carro da Challenge e fui punido, mas paguei a punição. A disputa foi muito legal, uma prova de 300 km e todo mundo brigando até a última volta, é um espetáculo que todos querem ver. Meus dois stints foram muito bons, escalei no primeiro para entregar em terceiro, depois escalei novamente para entregar na segunda posição. O Felipe Drugovich é um piloto top", Marcos Regadas.

"Foi um final de semana muito bom. Eu e o Felipe Baptista conseguimos ter um bom desempenho desde a classificação até a corrida. Hoje tivemos uma boa largada e acho que o nosso ritmo era muito parecido com o do carro vencedor, mas tivemos alguns azares. De qualquer forma, estou muito feliz porque o segundo lugar nos coloca na briga pelo título da Endurance e tenho certeza de que vamos disputar até a última etapa", Matheus Comparatto

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Regadas disputa pódio no Algarve e faz balanço da primeira etapa endurance da Porsche Cup

Principais comentários

Últimas notícias

Porsche Cup: Morestoni e Machado estreiam com sexto lugar na Carrera na etapa endurance

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Cup: Morestoni e Machado estreiam com sexto lugar na Carrera na etapa endurance

Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após a etapa endurance no Algarve

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após a etapa endurance no Algarve

Trump se reúne com pilotos da Indy em evento na Casa Branca

Indy
Indy Indy
Nashville
Trump se reúne com pilotos da Indy em evento na Casa Branca

F1 - Pérez revela mensagem pesada de Horner na Red Bull: “Corremos com dois carros porque somos obrigados”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Pérez revela mensagem pesada de Horner na Red Bull: “Corremos com dois carros porque somos obrigados”