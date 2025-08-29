Pole, liderança de todas as voltas e melhor volta da corrida: Marçal Muller e Caio Chaves mais uma vez exibiram grande domínio no encerramento da etapa de sprint da Porsche Cup C6 Bank. Com Grand Chelem na Carrera e na Challenge, o GP de Cascais afunilou com autoridade a disputa pelos títulos de sprint na especialíssima temporada do vigésimo aniversário da categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta.

Na Carrera Cup, Cristian Hahn passou Miguel Paludo na pista e tirou mais dois pontos da vantagem do maior campeão da história do evento. Considerando o descarte previsto no regulamento, a diferença entre eles é de apenas dois pontos, de modo que a disputa vai franca e aberta para o evento suporte do GP de F1 em Interlagos no mês de novembro.

Pela Challenge, Caio Chaves já saiu do Porsche #54 festejando o título. Com a pontuação máxima conquistada na etapa de sprint do GP de Cascais, o piloto de 18 anos de idade não pode mais ser alcançado na tabela em condições normais. Contudo, caso leve bandeiras pretas em Interlagos, isso terá impacto em seus descartes.

Daniel Neumann, na Challenge Rookie, venceu mais uma vez e também deixou o carro festejando pelo mesmo motivo. O piloto pernambucano de 16 anos de idade teve outra jornada impecável, com segundo lugar no geral e vitória na Sport.

Na Carrera Sport a vitória ficou com Marcos Regadas, enquanto na Carrera Rookie Silvio Morestoni levou o troféu de primeiro lugar.

Agora o GP de Cascais volta sua atenção para a segunda corrida de longa duração do calendário, neste domingo. A prova de 300 km tem treinos livres na tarde de sábado (pelo horário português), com quali e largada no domingo. A corrida tem transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Como foram as corridas

Carrera Cup

No apagar das luzes, Marçal Muller fez valer a vantagem da pole e Paludo contornou as duas primeiras curvas a seu lado tentando assumir a liderança. O eneacampeão respeitou o espaço do concorrente e acabou com a linha externa na curva 5. Cristian Hahn leu a situação com sagacidade e avançou para segundo, passando seu concorrente direto na disputa pelo título de 2025.

Na abertura da volta 2, Thiago Vivacqua veio decidido em formidável manobra por fora, passando Matheus Comparatto e Antonella Bassani na mesma freada da curva 1. Em sétimo, Marcos Regadas liderava na Sport. Já Silvio Morestoni, em 11º, liderava na Rookie.

O carro de segurança então foi ativado para resgate de um carro rodado na chicane de baixa.

A relargada aconteceu na abertura da volta 4, com Vivacqua atacando Paludo e Regadas passando por Antonella. Paludo então abriu ataque sobre Hahn.

Os dois usaram o Boost na volta 5, tirando a vantagem de Muller na frente do pelotão. Mas o safety-car novamente foi chamado a intervir, para resgate de um carro atolado na caixa de brita.

A bandeira verde foi acionada no início da volta 7, com menos de 11 minutos no regressivo para a volta final. Os quatro primeiros sustentaram suas posições e Regadas chegou a emparelhar com Comparatto no fim da reta, mas sem concretizar a ultrapassagem.

Muller logo abriu mais de 1s com o uso do Boost. Hahn e Paludo seguiam muito próximos, com Vivacqua e Comparatto também colados.

Então o carro de segurança retornou à pista, após contato entre os carros #80 e #100. Gustavo Zanon, com o #24, lutava por seu primeiro pódio da Sport e teve que tomar ação evasiva perdendo muito terreno.

Na volta 11, Ricardo Landi recolheu o carro de segurança novamente para os pits. Muller controlou o ritmo com tranquilidade e Paludo ensaiou ataque na freada da curva 1 sobre Hahn. Comparatto e Vivacqua seguiam na disputa pelos dois últimos degraus no pódio.

Muller consagrou seu domínio com direito à melhor volta da prova e liderança de todas as voltas da etapa de Sprint do GP Cascais. Hahn foi segundo, tirando mais dois pontos da vantagem de Paludo na pontuação. Vivacqua e Comparatto, nesta ordem, completaram o pódio.

Regadas venceu novamente na Sport, com o sétimo lugar no geral, e Silvio Morestoni, com o 16º, comemorou mais um triunfo na Rookie.

Sprint Challenge

A largada veio em fila indiana, com os cinco primeiros sustentando as posições de grid. Melhor para Caio Chaves, que controlou o pelotão com tranquilidade. Daniel Neumann veio na cola liderando na Sport e na Rookie, com Mario Delara em terceiro. Sadak Leite e Caio Castro completavam o top5.

Na segunda volta, Caio Castro ameaçou Sadak no fim da reta, mas o #66 fechou bem a porta.

A seguir Cecilia Rabelo, José Moura Neto e Matheus Roque faziam bela disputa pela zona de pódio na classe Sport.

Na quarta volta, Caio Castro passou Sadak e Gerson tentou seguir a mesma linha. Mas foi forçado a abreviar o ataque com a intervenção do carro de segurança para resgate de um carro atolado na caixa de brita.

A relargada aconteceu com 12 minutos restando até a abertura da volta final. Neumann tentou atacar Chaves na reta Oposta, mas o líder do campeonato posicionou bem seu carro no meio da pista, para não dar chance. Caio Castro, por sua vez, enquadrou Mario Delara disposto a assumir o terceiro lugar. Imediatamente atrás deles, Gerson Campos procurava ler a linha de Sadak Leite para desafiar o #66 pela última posição de pódio.

Então Moura Neto retomou o duelo com Cecilia Rabelo, que defendia com habilidade a quarta posição na Sport e oitavo no geral.

A corrida avançou para seus minutos finais, com Caio Chaves tranquilo controlando a margem para Neumann. Já Caio Castro, tentava insistentemente atacar Delara. Isso favoreceu a chegada de Sadak e Gerson. Então Delara espalhou um pouco a trajetória no contorno da curva 6, o que foi devidamente aproveitado por Caio Castro. Então na chicane Cecila passou Locatelli e pouco depois Delara abanou para fora da trajetória ideal, o que favoreceu o avanço de Gerson para a zona de pódio.

A menos de dois minutos do fim, Claudio Reina e George Crispim tiveram contato na última curva do traçado e ficaram parados na área de escape. O carro de segurança novamente foi ativado, permanecendo na pista até o final.

Caio Chaves venceu pela quinta vez consecutiva. Neumann foi segundo, para vencer na Sport e Rookie. Caio Castro foi terceiro, com Sadak e Gerson completando o pódio.

O que eles disseram:

“Tranquilo nunca é. Estávamos recebendo pressão do pessoal de trás, mas eu estava bem de boost e isso acabou sobrando. Estou muito feliz com nossa performance e com a categoria. Quero dedicar essa vitória ao Dener, que é quem faz tudo isso acontecer desde 2005. Tenho a felicidade de participar desde 2016, então acompanhei bastante dessa trajetória e acredito que poucos conseguem fazer o que ele faz de forma tão organizada.”

Marçal Muller

“Esse título não aconteceu por acaso, eu quis muito desde o momento em que sentei nesse carro pela primeira vez. Ser campeão ao lado de quem sempre me apoiou mostra o quanto estamos nos esforçando e dando tudo de nós para ganhar cada milésimo de velocidade. No ano passado conquistei o título da Rookie de forma antecipada e, agora, vencer o campeonato geral também antes da última etapa é uma sensação incrível. Só tenho a agradecer à minha família, ao meu engenheiro e a todos que estão envolvidos nesse projeto e que me ajudaram a aprender tanto. Foi um final de semana perfeito, com duas poles e duas vitórias, estou muito feliz.”

Caio Chaves

“Foi um ano muito bom, começamos fortes desde o início e só tenho a agradecer a todos que estiveram ao meu lado. Em especial ao Fábio, chefe da WSC, e ao meu pai, que sempre acreditou em mim e foi fundamental nessa trajetória, além de toda a equipe que trabalhou incansavelmente comigo no carro. Agora o foco é para a endurance e buscar mais um resultado para comemorarmos.”

Daniel Neumann

“Nossa maior missão no Estoril era tirar a diferença para o Paludo e conseguimos nas duas corridas. Vamos para Interlagos separados por dois pontos e lutaremos pelo título até o final”

Cristian Hahn

“Tivemos uma largada muito boa, novamente acertamos e coloquei lado a lado com o Marçal já na primeira e segunda curva nos respeitando, algo que sempre fizemos. Tinha um ritmo bom e estavamos rapidos, a sequencia de safety car não ajudou em nada, procurei recuperar a segunda posição, mas não tinhamos uma sequencia de voltas que permitisse. Chegamos para a ultima etapa lideres do campeonato e dois pontos a frente. Fizemos um grande ano até agora, Interlagos é uma pista muito positiva para nós e tenho certeza que vamos conseguir fechar com chave de ouro.”

Miguel Paludo

“Praticamente não corremos por causa das intervenções do safety car, no final sobrou muito push, mas nas poucas voltas em bandeira verde deu para ver o que o ritmo era bom. De qualquer forma fico feliz com o nosso resultado e estou confiante que com o ritmo que temos vamos chegar fortes na prova Endurance.”

Matheus Comparatto

“Portugal tem sido exatamente o que esperávamos: vitórias em todas as etapas e pontos importantes para abrir vantagem no campeonato. Queria muito dedicar esse resultado a duas pessoas especiais: minha esposa, que faz aniversário neste fim de semana e é quem me dá força e garra para buscar vitórias, e meu concunhado, que não pôde estar aqui, mas certamente estará conosco em Interlagos. Estou muito feliz com o momento e acredito que administramos bem o campeonato até aqui. Em Interlagos, a ideia é ser mais conservador, mas ainda assim buscar mais uma vitória e levar esse título para o Maranhão.”

Marcos Regadas

“Foi muito legal essa disputa, acredito que é mais fácil andar com o pessoal da frente, porque é mais velocidade e eles estão sempre de olho se alguém vai entrar e a chance de dar acidente é menor, então, fico mais tranquilo correndo com eles, mas é pressão, ainda mais pra um novato como eu. Estou muito feliz, não poderia encerrar a Sprint em Estoril de forma melhor, pessoal da C6 vieram todos me visitar no box e torcer por mim, agora é só curtir o momento porque amanhã já começamos a endurance.”

Silvio Morestoni

