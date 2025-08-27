A programação oficial do GP de Cascais teve início nesta quarta-feira com treinos livres e opcionais para a etapa de sprint da Porsche Cup C6 Bank no Estoril. O melhor tempo do dia ficou com o #544, pilotado pelo atual campeão da Carrera, Marçal Muller.

Vindo de duas vitórias e um segundo lugar na passagem da categoria pelo Algarve, Muller estabeleceu 1:40.275 em sua melhor passagem pelo tradicional autódromo de 4.182m.

O segundo tempo da Carrera ficou com Antonella Bassani no Porsche #72, a 0.289s da marca de Muller. Lucas Salles, Alceu Feldmann Neto (piloto da classe Sport) e Matheus Comparatto completaram o top5 na sessão, que teve os oito mais rápidos dentro do mesmo segundo. Já o melhor da classe Rookie foi Silvio Morestoni, em 22º no geral. Líder do campeonato com 100% de pódios em 2025, Miguel Paludo foi 13º com o Porsche #7.

Pela classe Challenge, o treino livre foi abreviado pelo acionamento de uma bandeira vermelha a pouco mais de dois minutos do fim. A melhor volta ficou com Daniel Neumann, piloto que pode assegurar matematicamente o título da Challenge Rookie já nesta etapa.

Assim como na etapa final em São Paulo dentro da programação do GP de F1, no Estoril não há inversão de grid para a segunda corrida. Nesta quinta-feira, a programação determina dois qualis para cada categoria, com apenas uma sessão em cada classe. As corridas 1 têm largada programada para o início da tarde (14h45 pelo horário português), iniciando pela Carrera. Na sexta-feira serão disputadas as corridas 2 das duas categorias pela manhã.

Então o staff do maior evento de Gran Turismo da América Latina inicia a revisão de todos os carros visando a segunda etapa de endurance do calendário, com treinos na tarde de sábado. No domingo acontecem a tomada de tempo e a corrida de 300 km.

As corridas têm exibição ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Até hoje foram realizadas 20 provas da categoria no Estoril, a primeira delas em 2011. Depois da jornada intensa desta semana, restarão apenas duas datas no campeonato, uma para definir o título de sprint e outra para o de endurance, ambas em Interlagos.

Ou seja: a passagem dos carros de corrida mais produzidos pelo mundo pelo autódromo onde Ayrton Senna pela primeira vez prevaleceu em um GP de F1, há 40 anos, será decisiva para credenciar os postulantes aos títulos no ano do vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank.

O que eles disseram:

“É sempre muito bom estar em Portugal. Diante de tantas pistas excelentes, poder competir em duas delas é fantástico. Gosto muito de Estoril, tivemos bons resultados aqui no passado e começamos o fim de semana com o pé direito, o que aumenta nossa confiança para repetir esse desempenho. Mesmo que o treino não valha resultado, é importante provar para nós mesmos que temos velocidade e condições de brigar por poles e vitórias.”

Marçal Muller

“Estar entre os cinco primeiros nos treinos é muito importante, porque traz confiança para a classificação e para a corrida. Sabemos que estamos rápidos, fomos ajustando o carro ao longo das sessões e acredito que encontramos um ponto muito bom de acerto. Claro que sempre existem mudanças que podem melhorar ou até piorar, mas a tendência é mantermos essa base. Para a corrida, temos uma penalização de dez posições no grid da primeira prova, mas vamos vir com tudo, porque estamos muito confiantes. Além disso, nem todos usaram pneus novos nos treinos, então o quali deve mostrar de fato quem está rápido e quem não está. O objetivo é transformar esse ritmo em bons resultados nas corridas.”

Alceu Feldmann Neto

“Não conhecia a pista, mas o asfalto é muito bom e o traçado é divertido. É um circuito completo, com retas rápidas, curvas apertadas e freadas fortes, tudo o que um piloto gosta. O trabalho no simulador foi fundamental para entender melhor as curvas, as marchas e as tangências. Agora seguimos ajustando o carro e acredito que amanhã, na classificação, teremos um bom desempenho.”

Silvio Morestoni

