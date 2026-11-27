Depois de 600 km em duas provas de endurance e a pontuação do campeonato rigorosamente empatada, a primeira fila do grid da corrida de 500 km da Porsche Cup que encerra o ano terá na primeira fila os principais protagonistas do calendário. A pole ficou com o #544, do campeão de sprint e overall Marçal Muller em dupla com Gaetano Di Mauro, autor da melhor volta do treino classificatório em Interlagos.

Ao lado vai partir o carro #118, de Matheus Comparatto e Felipe Baptista, vencedores da última corrida longa da Porsche Cup Brasil, em Brasília. Tripulado por Miguel Mariotti e Rafa Martins, o #21 vai partir de terceiro lugar no grid na prova das 14h deste sábado. Em quarto sai o pole da Rookie, o #33 de Bruno Campos e Nicolas Costa. O #70, de Lucas Salles e Rafael Suzuki completa o top cinco.

Já a pole na Sport ficou para o #27, do trio pernambucano composto por Daniel Neumann, Josimar Junior e Sergio Ramalho.

O pole na Challenge é o #100, de Raphael Bernardes e Giuliano Raucci, carro que por estar inscrito na divisão Rookie consolida também a pole da Sport.

A corrida de 500 km tem previsão de 117 voltas ou o máximo de 4h15min de duração. Para a prova não ser encerrada em bandeira amarela se houver uma intervenção do safety-car nas voltas finais, o regulamento permite ao diretor de prova estender a corrida até a volta 120 se avaliar que há condições para ao menos duas voltas sob bandeira verde antes da quadriculada.

Como nas outras etapas do campeonato de endurance, a prova tem janelas de paradas de box em que há obrigatoriedade de troca de pilotos para o pit-stop ser considerado válido. Cada carro precisa cumprir cinco pit-stops válidos ao longo da prova e fica a critério de cada equipe manter os pneus do stint anterior ou trocar os compostos fornecidos pela Michelin.

As janelas de paradas nos pits ficam abertas por dez minutos e serão inauguradas quando o líder da corrida completar as voltas 19, 39, 59, 78 e 97.

Também há previsão de tempo mínimo de pista para cada integrante das tripulações. No caso das duplas, o piloto de maior BOP pode percorrer no máximo 56 voltas. Já para os trios, o competidor de maior BOP tem o limite máximo de 36 voltas e o de menor BOP o limite mínimo de 38.

O primeiro segmento da corrida será concluído no fim da volta 58 e pagará ao vencedor da Carrera e ao vencedor da Challenge 32 pontos, desde que eles tenham realizado um pit-stop válido até aquele momento.

Os carros da Carrera, como no campeonato de sprint, têm a disposição o uso do Boost, mecanismo de potência adicional. São 25 acionamentos desde os treinos classificatórios, ficando também a cargo de cada tripulação o gerenciamento.

A jornada da etapa final em São Paulo terá também a prova final da Trophy, que também teve suas sessão classificatória realizada nesta sexta com pole para Marcelo Kairis.

“Eu estava tenso porque fui atrapalhado na volta do pneu bom e achei que isso poderia custar a pole, mas o Gaetano fez um excelente trabalho para garantir a gente na frente. Vamos para cima tentar trazer mais esse título para casa”, disse Marçal Muller.

“Viemos buscar esse título. Não está fácil, o final de semana está muito apertado e vai depender de quem chegar na frente. Quero agradecer a equipe pelo trabalho e ao Marçal pela grande volta na sessão dele”, falou Gaetano Di Mauro.

“Foi uma tomada boa da minha parte, consegui evoluir e diminuir a vantagem em relação aos adversários. Talvez tenha faltado um pouco, mas 500 km significa uma corrida muito longa e podem acontecer muitas coisas. A primeira parte para essa briga pelo título é a de finalizar todas as corridas e estamos bem nisso. Vamos para cima mais uma vez pois largar na primeira fila é importante, para disputar até o fim”, continuou Matheus Comparatto.

“A corrida é longa e estamos largando lado a lado com os concorrentes. Vamos avaliar a estratégia, mas provavelmente estará chovendo e será difícil ter uma largada lado a lado, então vamos ver o que podemos fazer. O Matheus tem ritmo bom na chuva e eu gosto de correr nessas condições. O ritmo do carro está legal e bem acertado, talvez tenha faltado um pouco de mim no quali mas tentei de tudo. A pista estava difícil e sem aderência, mas acho que fiz uma volta legal para colocar a gente na primeira fila. Vamos para cima para tentar buscar essa vitória”, adicionou Felipe Baptista.

“A gente vem trabalhando o ano todo e o fim de semana todo fomos construindo um bom acerto do carro. É sempre bom estar na pole e acho que a gente trabalhou por isso”, disse Daniel Neumann.

“Acho que foi um excelente começo para os nossos 500 km largar na pole na categoria e sétimo na geral. O meu quali não foi tão bom assim, mas estou muito orgulhoso pelo Daniel. Estou com ele desde sua primeira volta num kart e é muito orgulho dividir o carro com ele agora neste nível altíssimo. Josimar vai assumir também amanhã e vamos os três para uma parada duríssima. Acho que estamos muito bem posicionados para disputar mais um título”, comentou Sergio Ramalho.

“É um privilégio grande. Tenho só que agradecer aos companheiros do carro e a Deus por esse privilégio de correr com meu filho. Não tem preço a oportunidade de compartilhar o carro com Daniel. Não tem preço uma coisa dessa e mais ainda, com performance. Trouxemos ele e veio entregando resultado em alto nível. Fez um grande campeonato na Challenge e agora se adaptou rápido", falou Josimar Junior.

"Esse ano tivemos muita dificuldade em achar performance e estava com muita agonia nisso. Não conseguia achar o ponto e a performance ideal que tínhamos no ano passado e retrasado. Eu sempre fui competitivo na Porsche Cup e essas performances abaixo estavam me fazendo mal. A evolução do Bruno Campos foi ótima, ele mandou muito bem e eu precisava acompanhar essa evolução dele. Poder justificar isso com a pole de hoje foi muito especial, do lado de um grande amigo", disse Nicolas Costa.

"É muito especial pois o grid é muito forte. As duplas da Rookie são muito fortes, com o nível de convidados que chegaram. Por isso, sair na frente na última etapa é muito especial e vale mais do que as pessoas imaginam", adicionou Bruno Campos.

“Temos uma margem de um ou dois décimos para o Iorio ficar um pouco mais tranquilo. Acertamos os problemas do carro, já que tivemos pneu furado, pneu rasgado e um problema na borboleta do motor durante os treinos. Conseguir um P2 na categoria nessas circunstâncias é muito bom", acrescentou José Moura Neto.

“Estou muito feliz. Não tenho nem palavras para essa experiência fantástica. Foi uma jornada muito legal neste ano, as coisas foram encaixando. Consegui um treino no real pela minha performance no virtual e hoje estou aqui realizando meu maior sonho virando tempos competitivos no quali de uma corrida como esta”, falou Gustavo Ariel.

“Buscamos esse resultado e fico muito contente com a pole geral! Vamo!!!”, comemorou Raphael Bernardes.

“Estou muito feliz. Obrigado Rapha pela oportunidade de estar aqui. Estou muito contente com a volta porque foi meu primeiro quali em carro de turismo aqui, onde só havia andado de fórmula”, celebrou Giuliano Raucci.

“Como essa é a última etapa e vai decidir o título, cada detalhe vai ser extremamente importante. Fiz uma volta muito boa nesse quali para conseguir a pole position, com dois décimos de diferença para o segundo. Isso me deixa mais tranquilo, sabendo que temos o potencial para brigar pela ponta e vencer. É sempre legal ter os amigos e a família por aqui. Dá um ambiente muito legal para o campeonato", finalizou Marcelo Kairis.

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