A quinta-feira consagrou um novato em Interlagos no primeiro dia de ensaios da Porsche Cup Brasil C6 Bank. O luso-luxemburguês Dylan Pereira, piloto de fábrica da Porsche e campeão da Supercup, conheceu a mítica pista paulista e fechou o dia com o melhor tempo a bordo do Porsche #25, que compartilha com Paulo Sousa. Pereira anotou 1:45.669 em sua melhor passagem no treino da tarde, o único disponível para todos os carros inscritos.

Mais cedo, na prática exclusiva a quem não conhecia a pista ou os carros, a liderança ficou com Gustavo Ariel, vencedor da prova virtual promovida pela Porsche Cup Brasil C6 Bank que valeu uma viagem para acompanhar in loco a corrida da categoria em Le Mans no primeiro semestre.



Com a pista molhada durante praticamente o dia todo, mas com intensidade da chuva variando bastante em São Paulo, os times se dedicaram a buscar os melhores acertos para os pneus Michelin de piso molhado.

O segundo carro mais veloz na sessão da tarde foi o #118, da dupla Matheus Comparatto e Felipe Baptista. Em sua melhor volta, eles ficaram a 0.994 da marca do #25, que corre mais leve por ser da classe Rookie e ter outro lastro estabelecido pelo BOP.



O terceiro melhor tempo foi do #12, de Marco Pisani e Renan Guerra, outro carro da Rookie. E completaram o top5 o #31, de Seba Malucelli e Marcos Gomes (inscritos na classe Sport) e o #29, do trio composto por Enzo Fittipaldi, Pedro Boesel e Rodrigo Mello, também da Sport.



Pela classe Challenge o carro mais veloz foi o #4, tripulado por Charles Gruenberg, Nelson Merlo e Pietro Rimbano, que foi o autor da volta em 1:51.682.

O campeonato da Carrera tem empate na primeira posição depois de duas etapas, entre os carros #118 e #544, pilotado por Gaetano di Mauro e Marçal Muller. Já a Challenge tem liderança do #66, de Sadak Leite e Fabio Carbone.



A programação desta sexta-feira prossegue com treinos livres pela manhã e os classificatórios à tarde. Nos qualis os grids são definidos pelas médias dos melhores tempos de dois pilotos inscritos em cada carro. No caso de duplas, os dois precisam registrar voltas. No caso de trios, vão para a pista o piloto de BOP mais alto e o de BOP mais baixo na tripulação.



A jornada da etapa final em São Paulo terá também a prova final da Trophy, que também teve suas sessões iniciais realizadas nesta quinta-feira em pista molhada em São Paulo.



A prova da categoria de acesso abre a jornada no sábado, um dia repleto de atrações que passam por desfiles de Porsche de rua, a corrida final de 500 km, inauguração de um novo espaço premium chamado Skyview para acompanhar as atividades, apresentações de DJs e um show da dupla Chitãozinho e Xororó.

O que eles disseram:

“Minha primeira vez aqui em Interlagos, tenho muito orgulho de participar. Fiz as primeiras voltas e os tempos foram mais ou menos. Tivemos que entrar para colocar os pneus de chuva e conseguimos uma volta boa. Está sendo uma experiência absolutamente incrível e agradeço ao Paulo Sousa pelo convite.”

Dylan Pereira

“O estrangeiro cravou todos os brasileiros na primeira vez andando na pista! Não me surpreende, corri com ele em Portugal e é um baita piloto. Conseguiu primeiro lugar em 100% dos treinos em Portimão. Aqui, na primeira vez correndo, com o pai dele emocionado com as homenagens ao Senna, ele fez o que sabe fazer. Andou na pista só no simulador, mas conhece muito a pilotagem desse carro e fez o que fez.”

Paulo Sousa

“Pegamos a pista em condição molhada mas sem chuva forte na hora que andei. Vamos trabalhar bem o ajuste e estar prontos para qualquer cenario, pois o tempo aqui sempre e imprevisível e um pit-stop na hora certa pode fazer muita diferença na corrida”

Matheus Comparatto

“O carro parece estar bom, acho que ainda falta um acerto ou outro. Estamos pesados e ficamos em 2° para um carro que tem quase 60kg a menos. Fizemos um bom trabalho e o Matheus também fez boas marcas. Vamos tentar uma corrida tranquila assim como em Brasília, mas com menos disputas. Provavelmente deve chover na corrida, então vamos seguir no que testamos hoje.”

Felipe Baptista

“É muito legal guiar esse carro da Challenge na chuva, porque tem uma tendência de balançar na freada e me divirto demais. Estou muito bem adaptado depois de quatro temporadas pilotando esse carro. Andamos bastante na chuva e isso traz confiança, buscando mais nas freadas. Passei alguns sustos, mas no final deu tudo certo, andei bem e saí com o melhor tempo do dia, o que é muito gratificante.”

Pietro Rimbano

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