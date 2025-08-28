Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após o primeiro dia de corridas no Estoril
Pilotos convertem poles em vitórias nas duas categorias em ação no Estoril
O GP de Cascais da Porsche Cup Brasil teve jornadas impecáveis de Marçal Muller e Caio Chaves nesta quinta-feira no Estoril. O competidor do Porsche #544 cravou as duas poles em disputa na Carrera e liderou todas as voltas para vencer com autoridade mais uma vez. Caio Chaves, na Challenge, também varreu os treinos classificatórios e ganhou, mas precisou duelar com Matheus Roque nas relargadas para expandir sua liderança na pontuação do campeonato.
O desfecho do primeiro dia de corridas manteve mais uma escrita na temporada: tanto o líder da Carrera, Miguel Paludo, quanto Chaves, sustentaram 100% de pódios em 2025.
No caso do piloto gaúcho da Carrera, que terminou em terceiro lugar, a margem ficou mais estreita depois da primeira das duas corridas do GP de Cascais: seu perseguidor mais próximo na tabela de pontos, Cristian Hahn, terminou a prova atrás apenas de Muller.
Já Chaves acabou favorecido por incidentes que coletaram seus perseguidores mais próximos na tabela de pontos. Gerson Campos e Leonardo Herrmann acabaram atingidos em otimistas mergulhos de concorrentes na curva 1. Outro que ficou pelo caminho foi Daniel Neumann, que corria com chance de conquista antecipada da categoria Challenge Rookie, e também foi coletado no mesmo trecho.
Nesta sexta-feira acontecem as corridas 2 no Estoril. Muller novamente larga na pole pela Carrera, com Paludo a seu lado. Na Challenge, o primeiro do grid será Chaves, com Neumann completando a primeira fila.
A primeira largada do dia é da Carrera, a partir das 6:35 pelo horário de Brasília. As provas têm transmissão ao vivo pelos canais digitais da Porsche Cup C6 Bank, canais Band e Sportv.
As corridas
Carrera Cup
Marçal Muller fez valer a vantagem de sair na pole, enquanto Cristian Hahn, em segundo, atacou por fora. Miguel Paludo saltou de quinto para terceiro, mergulhando por dentro na curva 1. Já Antonella Bassani, que era terceira no grid, e Thiago Vivacqua, acabaram tendo contato. Pior para o #10, que teve um pneu danificado e parou na pista na volta seguinte.
No fim da primeira volta, o top5 indicava: Muller, Hahn, Paludo, Matheus Comparatto e Marcos Regadas. Mas Regadas, por fora, foi hábil ao passar Comparatto na freada da curva 1 por fora. E o carro de segurança foi acionado.
A relargada veio na abertura da volta 4, com pelotão controlado por Muller. O top5 seguia inalterado, enquanto Antonella chegou a emparelhar com Lineu Pires em luta pela sexta posição.
Hahn abriu ataque sobre Muller, seguindo o #544 muito de perto. Paludo comboiava a dupla. Regadas vinha a seguir liderando na Sport, com Comparatto completando o top5. Pela Rookie, Leonardo Sanchez liderava com autoridade desde o início.
Na sexta volta, Comparatto deu o troco em Regadas. Lineu Pires entrou na reta embutido na traseira do Porsche #17, mas não conseguiu ultrapassar o concorrente da Sport pela última vaga no pódio geral. Então Antonella, com uso do Boost na reta Oposta, ensaiou ataque sobre o #888. Mas Lineu fechou a porta antes da chicane mais travada do circuito.
Nos cinco minutos finais, a corrida pegou fogo, com Regadas tentando novamente passar Comparatto pelo quarto lugar. Outro pega muito interessante era pelas últimas vagas no pódio da Sport, entre Carlos Campos, Sebá Malucelli e Nelson Monteiro.
Então alguns pilotos foram esgotando a chance de ir além do track limits e começaram a ser impostas penalizações de acréscimo de 5s. Lineu Pires, por exemplo, foi um dos sancionados, o que daria a vice-liderança na Sport para Christian Mohr.
A corrida entrou na penúltima volta com Regadas sob pressão de Antonella. A competidora do Porsche #72 chegou a ameaçar por fora na tomada da curva 1. Mas o maranhense foi sagaz ao defender posição pela linha interna.
Na volta final porém, Antonella usou bem o Boost, deixando Regadas sem defesa. A catarinense desta forma conquistaria seu terceiro pódio do ano.
Muller venceu novamente, convertendo pole em vitória. Hahn acompanhou para ser segundo e descontar dois pontos sobre Paludo, o terceiro colocado. Comparatto e Antonella completaram o pódio. Na Sport, em sexto no geral, Regadas triunfou. E Leo Sanchez ficou com a vitória na Rookie, de ponta a ponta.
Sprint Challenge
A largada teve o pole Caio Chaves defendendo bem sua linha. Em segundo no grid, Daniel Neumann perdeu posições. Matheus Roque assumiu o segundo lugar, com Lucas Locatelli em terceiro, Sadak Leite e Neumann a seguir.
Na abertura da segunda volta, em disputa pela sétima posição, William Araújo e Leonardo Herrmann tiveram contato na tomada da curva 1, envolvendo também Rafa Brocchi. Claudio Reina teve que parar seu Porsche duas curvas depois. Então o carro de segurança foi acionado imediatamente.
Caio Chaves sustentou bem a posição na relargada, mas espalhou a trajetória no contorno da curva 1, favorecendo a ultrapassagem de Roque. Sadak rodou ao tentar seguir a linha de Roque, mas retornou por meios próprios no fim do pelotão.
Markenson Marques teve contato com outros competidores na primeira freada, danificando também o carro de Gerson Campos, com a suspensão quebrada. O carro de segurança foi mais uma vez acionado.
O top 5 apresentava Roque, Chaves, Neumann, Moura Neto e Cecilia Rabelo.
A relargada veio na abertura da volta 7. Roque não foi ameaçado, mas Neumann tentou ultrapassar Caio Chaves. Então Cecilia passou Moura Neto. E, logo atrás, Caio Castro passou Lucas Locatelli por fora.
Caio Chaves então intensificou ataque sobre Roque, enquanto Moura Neto e Cecilia tiveram contato. Locatelli também parou na caixa de brita e, mais uma vez, foi acionado o carro de segurança pilotado por Ricardo Landi.
A bandeira verde foi acionada mais uma vez na abertura da volta 10, com pouco mais de 3 minutos restando na regressiva. Caio Chaves reassumiu a liderança e, novamente foi necessária a intervenção do carro de segurança após contato múltiplo na primeira frenagem do traçado português.
O líder do campeonato, Caio Chaves, recebeu a bandeirada em primeiro, atrás do carro de segurança. Matheus Roque foi segundo, triunfando na Sport. George Crispim, Mario Delara e Fabián Taraborelli completaram o pódio. Em sexto, Raphael Bernardes, levantou a vitória na Rookie, sua primeira na categoria.
O que eles disseram:
“Vamos fazer o possível para conquistar o máximo de poles e vitórias até o final do campeonato. Somos merecedores de estar aqui e estou contente com a performance de hoje. No início não encaixamos tão bem o carro, mas depois construímos uma vantagem e deu tudo certo. Amanhã vamos largar da pole e defender nossa posição para buscar mais uma vitória.”
Marçal Muller
“Mais um dia perfeito e com muito trabalho com meus mecânicos, engenheiros e coaches. A gente vem se dedicando muito e colhendo frutos, com um dia muito positivo de duas poles e a corrida em primeiro lugar. Claro que tenho o que comemorar hoje, mas o fim de semana não terminou ainda e vamos trabalhar para terminar novamente bem no domingo. Durante a corrida eu soube que os concorrentes mais próximos estavam fora, mas é o tipo de notícia que temos que ignorar durante a prova. Agora podemos fazer conta, mas sei que o campeonato será disputado até o final porque o Gerson e o Herrmann são competidores muito fortes”
Caio Chaves
“Cumprimos nosso objetivo na prova de hoje, que era descontar pontos do Paludo na briga pelo título. Claro que sempre que a gente entra na pista pensando em vencer e cheguei até a travar uma disputa pela ponta com o Marçal. Mas logo ficou claro que o melhor era pensar no campeonato e administrar os pontos, o carro e os acionamentos do ‘Boost’ para a corrida de amanhã”
Cristian Hahn
“Foi um dia bem positivo. No primeiro quali, não conseguimos acertar perfeitamente e isso custou alguns décimos que fariam diferença para largar mais à frente. Ainda assim, saí de quinto e fiz uma boa largada, imprimindo um ritmo forte. Na parte final da prova, o pneu dianteiro começou a perder pressão e o carro ficou bastante traseiro, chegando a três libras a menos. Se a corrida fosse mais longa, certamente poderia ter sido um problema maior. Amanhã largo da primeira fila e vamos analisar o que pode ser ajustado no carro para buscar um bom resultado. Agora é contagem regressiva, restam três etapas, e a expectativa é de fechar o campeonato em alta.”
Miguel Paludo
“Largamos de sétimo depois de um quali em que não conseguimos encaixar uma volta tão boa. Na largada, consegui desviar dos acidentes iniciais e fizemos uma corrida sólida. Usei o mínimo possível de push justamente para guardar para a prova de amanhã e alcançamos nosso objetivo, que era chegar ao pódio. Agora é foco total na próxima corrida.”
Matheus Comparatto
“Essa corrida foi muito positiva, acredito que podia ter sido um pouco melhor, faltou encaixar um pouco mais. Na largada tive um enrosco, que prejudicou um pouco, mas mesmo assim consegui encaixar a melhor volta e fazer uma corrida de recuperação depois e consegui terminar em quinto e agora é focar para a corrida de amanhã, guardei bastante push para a segunda corrida e o objetivo é ter um resultado ainda melhor.”
Antonella Bassani
“Estou brigando pelo campeonato da Sport e não podia arriscar nenhum milimetro, então, a minha ideia foi economizar push. Estou com lastro no carro por estarmos em P6 no campeonato geral, o que dificulta um pouco, mas acredito que foi uma corrida bem administrada e andamos constante e no ritmo da Carrera Cup que são mais avançados na categoria, então, estou satisfeito e nosso objetivo foi cumprido .”
Marcos Regadas
“Ontem eu falei que meu objetivo era retomar a liderança do campeonato, fazer a pole e vencer a corrida então estou muito feliz que isso aconteceu. Eu já morei aqui na região e foi muito legal ter um desempenho tão bom na presença dos meus amigos. Agora temos um desafio grande amanhã partindo do quarto lugar, mas vamos lutar para escalar o pelotão e vencer novamente.”
Leonardo Sanchez
“Pressão de água e de óleo subindo durante a prova e não sabia se parava nos pits ou não. A corrida foi bem disputada e fico contente com a vitória”
Rapha Bernardes
