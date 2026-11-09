Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após o último dia na preliminar da F1

O capítulo final do campeonato de corridas curtas da Porsche Carrera Cup na preliminar da F1 em Interlagos coroou um ano genial de Marçal Muller. Depois de garantir o título de sprint no sábado, ele largou na pole e liderou todas as voltas da prova de domingo.

Com a sétima vitória em 12 corridas no ano, o gaúcho do carro #544 já garantiu por antecipação também o título overall, que considera os pontos válidos nos campeonatos de sprint e endurance. Ele foi a oito títulos no evento e disputa mais um no dia 28, no campeonato de corridas longas em que compartilha o carro com Gaetano Di Mauro e no qual aparece empatado em pontos com a dupla Matheus Comparatto e Felipe Baptista.



O pódio da principal divisão do evento teve representação de cinco estados distintos, marcando o caráter nacional da Porsche Cup Brasil C6 Bank. Thiago Vicaqua (RJ), Miguel Mariotti (BA), Pietro Fantin (PR) e Antonella Bassani (SC) levaram troféus para casa. Na divisão Sport e vitória na prova ficou com Israel Salmen, natural de minas. E o amazonense José Moura Neto venceu na Rookie.



A corrida marcou também o título de Sebá Malucelli na Sport. Já a conquista do campeonato da Rookie, a exemplo do que havia feito Muller na véspera, havia sido antecipadamente assegurada por Pipo Massa.



Na classe Challenge o nome da preliminar do GP Brasil de F1 foi Gerson Campos. Ele chegou a Interlagos na liderança do campeonato e levando lastro de 50kg no Porsche #82, cravou as duas poles e venceu as duas corridas. No domingo foi imbatível, com direito a liderança de todas as voltas da corrida em piso molhado e melhor volta. O Grand Chelem rendeu ainda o recorde de 11 vitórias na categoria, alcançando marca histórica de André Posses como o maior vencedor da categoria. Catapultado por sete vitórias em dez corridas no ano, o acelerado chega como favorito para a decisão do título daqui a duas semanas em Interlagos.



Outro grande nome da divisão dos carros 911 Cup da geração 991.2 foi Gabriel Cestari. Ele anotou top10 nas duas provas e, em ambas, levantou as vitórias nas divisões Sport e Rookie.



A Porsche Cup Brasil C6 Bank retorna ao autódromo paulistano nos dias 21 e 22, para corridas das classes Challenge e Trophy. Na semana seguinte, promove o final apoteótico da temporada no Porsche Fest, com prova de 500 km que define o campeonato de Endurance.

As corridas

Carrera

O cronômetro foi iniciado com os carros em fila indiana atrás do safety-car e liderança do campeão Marçal Muller. Matheus Comparatto, Thiago Vivacqua, Pietro Fantin e Miguel Mariotti completavam, nesta ordem, o top 5.

O #544 sustentou bem a dianteira. Vivacqua leu bem a condição de pista no segundo trecho e soube se posicionar por dentro de Comparatto no Bico de Pato para assumir o segundo lugar.

Em décimo, Pipo Massa liderava na Rookie, enquanto na Sport o primeiro colocado era Israel Salmen, em 12º.

Mariotti passou Fantin pelo terceiro lugar no Laranjinha durante a volta 3. Então os carros começaram a piscar faróis, sinalizando o uso do Boost pelos competidores. Na sexta volta a chuva apertou na reta principal, dificultando a freada para o S do Senna.

À exceção de Pipo Massa, todos os pilotos no top10 eram os mais experientes competidores da Carrera geral. Mas o campeão Rookie acabou coletado por outro carro na freada do S do Senna na abertura da volta 7.

Salmen então herdou a vaga no top 10, mantendo a liderança na Sport. Já a primeira posição na Rookie ficou com José Moura Neto, em 14º.

Na oitava volta, Marcos Regadas e Alceu Feldmann trocaram tinta duas vezes, com prejuízo maior para o carro #1 que precisou de uma excursão fora da pista.

Alheio às batalhas no pelotão, Muller tratou de abrir caminho rumo a mais um título, o overall. Já Vivacqua viu Comparatto se aproximar determinado a recuperar a vice-liderança na prova final do campeonato de sprint.

Com os carros do top5 separados entre si por cerca de 1.5s nas voltas finais, os pegas mais emocionantes no fim da prova envolveram Silvio Morestoni e Chico Horta pela última vaga do pódio da Sport e, especialmente, Antonella Bassani e Jeff Giassi.

A representante do Brasil no shootout do Jr Programme na próxima semana brilhou passando o conterrâneo por fora no Laranjinha pelo sexto lugar. E a manobra ainda valeu o pódio, herdado com a parada de Comparatto no Bico de Pato.

Natural do RS, Muller venceu com direito a Grand Chelem para levantar seu segundo título no fim de semana. O carioca Vivacqua foi segundo, com o baiano Mariotti em terceiro.

Paranaense, Fantin foi quarto com a catarinense Antonella em quinto selando um pódio com cinco Estados brasileiros representados. Mineiro, Salmen venceu na Sport com o oitavo posto no geral. Ele ficou uma posição à frente do amazonense Moura Neto, vencedor na Sport.

Seba Malucelli foi cerebral com o Porsche #31, fazendo o necessário para ganhar o campeonato da Sport com o 16º posto no geral.

Challenge

Pouco antes da abertura de box caiu uma fina chuva em Interlagos e os carros foram equipados com pneus Michelin para pista molhada e aceleraram sob regime de safety-car.

A 15 minutos da abertura da volta final, foi dada a largada em fila indiana com Gerson Campos seguro fazendo valer a vantagem de largar na pole. Caio Castro, Daniel Neumann, Sadak Leite e Enrico Pedrosa completavam o top5. Em sétimo, Gabriel Cestari liderava na Sport e na Rookie.

Após duas voltas em bandeira verde, Gerson abriu 0.9s sobre Cario Castro, que tinha 0.8s sobre a disputa pelo terceiro posto, que era intensa entre Neumann, Sadak e Pedrosa.

O #78 emparelhou na Junção e eles subiram o Café separados por milímetros. Cruzaram a reta lado a lado e Pedrosa teve a preferência para a tomada do S do Senna.

Na volta 7, um formidável pega e entre Marco Mascari, Neto Heil e Nichlas Garfinkel exigia muita perícia dos pilotos para disputar numa pista traiçoeira com o aumento da chuva. Os três alternaram trajetórias e trocaram algumas vezes de posição, até Mascari acabar rodado no Bico de Pato. Garfinkel e Heil seguiram duelando em batalha pelo oitavo lugar.

A menos de 5 minutos da volta final, Caio Castro alcançou Gerson e emparelhou na reta principal. Caio teve a linha interna na freada da primeira perna do S do Senna e respeitou o espaço do adversário, que contornou por fora e teve a preferência para sustentar a liderança na entrada da curva do Sol.

Na volta 10, Caio se aproximou novamente, desta vez na reta Oposta. Gerson colocou o carro no meio da pista na curva do Lago, defendendo a liderança com habilidade. Mas Caio insistiu no Mergulho, emparelhando mais uma vez. Gerson emergiu na liderança na Junção e eles abriram a penúltima volta em companhia de Neumann, que chegou para a batalha.

Gerson usou a pista toda para vencer novamente e expandir sua liderança na tabela de pontos. Caio Castro valorizou muito a conquista. Neumann foi terceiro, com Pedrosa e Sadak completando o pódio. Em sétimo, Cestari venceu na Sport e na Rookie, gabaritando a etapa nos subcampeonatos.

O que eles disseram:

“Foi uma grata surpresa, nem tinha calculado isso. A equipe esperou a corrida terminar para me avisar que eu fui campeão overall. Muito feliz por definir três objetivos ousados e conseguir dois deles com antecedência. Agradeço a equipe por me entregar um carro perfeito nas mãos e agradeço a Porsche Cup por organizar um ótimo campeonato. Vamos trabalhar para chegar com chances de conseguir o terceiro título, na etapa final do Endurance”

Marçal Muller

"Não poderia estar mais feliz, foi um final de semana incrível. Nas últimas duas etapas preliminares da F1 fiquei bem longe da vitória, então ter corridas limpas assim foi fantástico. Tive calma, comecei bem e percebi o ritmo bom, embora tenha perdido um pouco após superaquecer os pneus e o carro escorregar. Mantive a cabeça no lugar e agradeço ao fair play do Caio Castro, que fez uma disputa limpa. O público viu uma boa corrida. Subir no pódio da Fórmula 1 e escutar o hino nacional duas vezes é algo que nunca vou esquecer na minha vida".

Gerson Campos

"O ano inteiro foi muito bom. Começamos vencendo por aqui, vencemos em Portugal, pódio em Le Mans, então foi uma construção muito boa. O final aqui hoje foi para confirmar esse título. Fiz uma corrida burocrática, para não me envolver em nenhuma confusão ou acidente, ainda mais correndo no molhado. Estou contente com minha evolução, ainda no meu segundo ano na carreira e quero melhorar cada vez mais como piloto, buscando mais grandes resultados pela frente".

Sebá Malucelli

“Fico muito contente pela vitória hoje, foi um domingo muito positivo para a gente e fico feliz por terminar o campeonato de sprint em alta”

Israel Salmen

"A jornada foi bem caótica, com todo mundo descobrindo os limites. Ontem não tivemos corrida e não dava pra saber como estava a pista. Nos adaptamos bem, fugimos das confusões e mantivemos o carro na pista para levar para casa o primeiro lugar na corrida e a segunda posição no campeonato".

José Moura Neto

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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