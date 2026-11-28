Uma jornada épica de 500 km e muitas reviravoltas selou a primeira vitória do multicampeão Miguel Paludo em 2026. A dupla formada com Alan Hellmeister no Porsche #7 largou em 16º, precisou do carro reserva e ganhou a prova final da temporada. Mas a história mais importante do ano foi escrita pelo também multicampeão Marçal Muller, vencedor dos títulos de sprint e overall da Carrera Cup da Porsche Cup em 2026.

O esforço rendeu ao #544 o bicampeonato no certame de endurance e, especialmente a inédita tríplice coroa para o Muller.

A segunda posição na prova ficou com a dupla do #17, também em exímia prova de recuperação. Marcos Regadas largou em vigésimo e Felipe Fraga terminou na vice-liderança.

As duplas dos #70, de Rafa Suzuki e Lucas Salles, e #21, de Rafa Martins e Miguel Mariotti, completaram o top5.

Já pela classe Challenge a cora na corrida e na campeonato de endurance ficou com Caio Castro, que nesta etapa recebeu a parceria de Zezinho Muggiati. O Porsche #22 se saiu melhor nas disputas com o #66, que acabou perdendo rendimento e estacionando no final, e também com o #78, que chegou para a etapa final na liderança do campeonato.

Com os 500 km de Interlagos, o campeonato de 2026 terminou em grande estilo. Foi uma temporada marcada pela estreia das pistas de Le Mans e Brasília, o reinado de Marçal Muller, o primeiro título de Caio Castro na Challenge, bem como o de Gerson Campos no campeonato de sprint.

2027 promete mais ainda, com a chegada do novíssimo 992.2 para a Carrera Cup, o que consequentemente vai gerar upgrades também nos carros da Challenge e da Trophy.

Veja o que disseram os pilotos:

O que eles disseram:

“Foi a temporada mais difícil da minha carreira, tudo que podia ter acontecido de errado infelizmente aconteceu. Inclusive hoje, com a necessidade de ir para o carro reserva. Mas felizmente o Alan fez bons stints e abriu uma vantagem considerável e eu tive também uma pilotagem boa. Assim conseguimos terminar o ano com a vitória nos 500 km. Foi minha última corrida com o carro da geração 992.1 e não poderia ter terminado melhor que isso. Era meu objetivo ganhar uma corrida esse ano e conseguimos na última”

Miguel Paludo



“Tenho que agradecer muito todos os mecânicos, todos os engenheiros. Tivemos muitos problemas e a turma precisou trabalhar bastante, reparar os problemas. E sempre com um sorriso no rosto! Ontem troquei minhas mensagens com o Paludo e falávamos que às vezes a gente pode ter problemas, mas a dupla é consistente e o resultado de hoje prova isso. Fico muito feliz em terminar o ano com uma vitória.”

Alan Hellmeister



“É até difícil falar, depois de uma corrida dessas. O pneu começou a vibrar e furou logo após o segmento fechar. Foi difícil, mas isso é corrida e a gente nunca pode desistir.”

Marçal Muller



“Foi uma corrida muito disputada e acreditamos o tempo todo. Marçal fez um ano maravilhoso e merece essa conquista. Gosto muito de pilotar o Porsche e foi um prazer disputar esse campeonato tão concorrido desde a primeira etapa”

Gaetano di Mauro



“Foi um ano muito desafiador, com alguns problemas para superar. Mas o homem lá em cima é justo. Deu tudo errado e o errado hoje estava do nosso lado: chuva, safety-car etc. E ganhamos diante de tantas dificuldades”

Caio Castro



“Hoje cedo quando vi a chuva escrevi para o Caio falando que seria a bênção da nossa corrida. Foi Deus! E deu certo no fim e nós ganhamos”

Zezinho Muggiati



“Realmente foi uma pena esse problema de pneu, que eu tive pela segunda etapa consecutiva. Já havia acontecido na preliminar da F1 e desta vez foi o mesmo problema. E o Felipe reportou a mesma dificuldade que eu, então realmente tinha alguma coisa errada que acabou nos tirando da disputa pelo título. Lutamos até o fim e são coisas que acontecem nas corridas. Vamos voltar mais fortes no ano que vem”

Matheus Comparatto



“Hoje a corrida foi um tanto lotérica por causa dessa situação de pneus de chuva que afetou vários carros. Aí foi mais ou menos como ir no Casino. As vezes nós ganhamos e outras perdemos, mas o duro é que as perdas hoje foram muito grandes. De todo modo foi uma temporada consistente com o Matheus, ganhamos corrida e estou satisfeito pelo trabalho que mostramos”

Felipe Baptista



“Saímos de 21º para segundo e foi muito bom. A gente teve um final de semana difícil e queria um clima como esse para mudar. Uma honra correr ao lado do Felipe Fraga, que para mim é um dos melhores pilotos de turismo no mundo e espero que eu tenha feito um bom trabalho ao lado dele. Foi espetacular dividir o carro com ele e o resultado foi surpreendente para nós dois, pois estávamos meio mortos até ontem. A partir de hoje, com a corrida começando e a faca entre os dentes, fomos muito bem”.

Marcos Regadas

“Fomos levando o carro, não éramos os mais rápidos mas o Marcos Regadas anda muito na chuva e foi muito legal de ver. Quase não ultrapassei ninguém, mas ele foi evoluindo e passou dois ali na volta 97 para deixar o carro em segundo lugar. Nas últimas voltas dei tudo que tinha para manter a posição e demos sorte com o safety, já que o pneu estava se desgastando. Foi um prazer correr com o Regadas, aproveitamos as oportunidades que pintaram na corrida, cuidamos do carro e chegar em segundo de onde a gente largou foi incrível. Agradeço ao Marcos, ao Duda Pamplona e a toda equipe”.

Felipe Fraga

“Estou mega feliz. A gente merecia bastante ganhar esse campeonato pelo trabalho que fizemos em Portimão, que foi impecável. Tivemos azar em Brasília mas isso não tirou o nosso foco que era chegar aqui nos 500 km com objetivo de fazer um grande resultado. A gente focou nisso: em fazer uma grande corrida e não pensar muito no campeonato pois dependíamos de umas combinações muito grandes de resultados. Mas hoje parece que o dia era para ser nosso mesmo. Quando é pra ser, acontece. Estou muito feliz pelo Carlos ter me dado essa oportunidade, pois a gente vem há algumas corridas junto e com azar em outras temporadas de endurance. Hoje encaixou e agradeço a todos que participaram da conquista. Fechamos o ano com chave de ouro”

Thiago Vivacqua



“Foi uma temporada sensacional. Por ser o ano de estreia estou muito contente, muito satisfeito. Estou feliz demais e agora é só comemorar”

Marcelo Kairis



“Foi muito legal. O Marcelo foi muito rápido e muito competitivo da metade do campeonato para frente e deu muito sabor ao campeonato. Fui segundo lugar em todas as corridas e hoje ele valorizou muito essa vitória, que veio”

Neylson Almeida



“Hoje foi bastante difícil apesar de eu gostar da chuva. A pista estava muito escorregadia e eu estava muito conservador para garantir o P1 e o título. Tive que ir com muita cautela nessa pista desafiador, mas graças a Deus deu tudo certo”

Alexandre Azevedo

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