Porsche Cup: Veja o que pilotos falaram após treino em Interlagos

Depois de memoráveis provas em solo europeu, a Porsche Cup Brasil regressou em grande estilo à sua casa. Com o número recorde de 79 pilotos inscritos na sétima etapa do calendário, o primeiro dia de atividade em Interlagos mais uma vez ilustrou a alta competitividade da categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta. Líder da Carrera Cup, Marçal Muller mais uma vez foi o nome a ser batido e estabeleceu a marca de referência numa sessão que teve 23 dos 38 competidores do grid dentro do mesmo segundo.

O titular do Porsche #544 anotou 1min37s058 em seu melhor giro. O top 5 foi completado por Jeff Giassi, Matheus Comparatto, Pietro Fantin e Sebá Malucelli (este o melhor da divisão Sport). Pipo Massa, em décimo, foi o melhor da Carrera Rookie. Em outro exemplo do quão apertado está o grid, cabe ressaltar que o caçula da divisão anotou rigorosamente a mesma marca de Marcos Regadas, mas ficou atrás do maranhense no ranking por ter marcado o tempo depois.

Pela classe Challenge o mais rápido do treino livre foi Caio Castro no Porsche #22, com a marca de 1min39s379. Daniel Neumann, Neto Heil, Enrico Pedrosa e Cecilia Rabelo completaram o top 5.

A sexta-feira teve também um treino extra da categoria Trophy, atividade liderada por Manu Herrmann com 1min43s525.

Além de intensa atividade na pista, que recebe ainda a etapa da F4 Brasil, um dos atrativos do fim de semana vem da proverbial condição meteorológica que colocou Interlagos no imaginário dos entusiastas do esporte a motor no Brasil e no mundo. Há previsão de chuva e queda de temperatura para todo o fim de semana, algo que, se concretizado, vai apimentar ainda mais uma etapa de alta expectativa.

O sábado tem a pista aberta para o quali da Carrera visando a formação do grid da primeira prova. A seguir acontece a tomada de tempo da Challenge e, depois, a classificação da Carrera para domingo. Cabe ressaltar que a partir da penúltima etapa as corridas 2 do campeonato de sprint não têm inversão de grid, pagando 28 pontos para os vencedores.

“É um bom início de trabalho, apesar do treino livre não valer pontos. Sabemos que é uma boa preparação e o último contato com a pista antes dos treinos qualificatórios. Estamos confiantes e vamos ver se conseguimos brigar pelas duas poles e pela vitória amanhã”, disse Marçal Muller.



“O carro está bem equilibrado e o trabalho que estamos fazendo é muito bom. É difícil ter referências em questão aos outros, pois tiveram alguns pilotos que correram no Endurance e a condição dos pneus está diferente de um para outro, mas preferimos focar no que podemos fazer. Tenho menos experiência na chuva em relação aos outros pilotos, mas vou tentar me adaptar na hora e guiar o mais rápido possível. Ano passado corri nessa situação na preliminar da Fórmula 1 e aprendi muito com aquilo, então me sinto mais preparado se a chuva cair amanhã. Também entendi a dinâmica dos pneus de chuva nos treinos da primeira etapa aqui, onde também choveu forte", falou Jeff Giassi.



“A pista seca neste fim de semana infelizmente não vai significar tanto assim pela previsão do tempo. Mas finalizamos os três treinos no top3 e isso é importante porque sabemos que o carro está bem equilibrado e vamos bem motivados para batalhar por um resultado positivo para Shell no fim de semana", completou Matheus Comparatto.



“Temos que aproveitar enquanto a pista está seca, já que a previsão promete chuva. Mas o carro está muito bom, conseguimos trabalhar no acerto e o dia foi muito produtivo. Mas vamos ver como o jogo fica amanhã, com o quali e as corridas. De qualquer forma, chegaremos com mais confiança amanhã", acrescentou Sebá Malucelli.



“A gente veio trabalhando nele desde o começo, mexemos bastante mas no final conseguimos acertar da maneira que queríamos. Tivemos margem na pista seca, mas vamos ver se amanhã chove mesmo, porque teremos que mudar o carro, pneus e a forma de andar. Hoje foi um dia de acerto, mas tudo muda se o clima for chuvoso", concluiu Pipo Massa.

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