A Porsche Cup Brasil fechou a sexta etapa da temporada 2025 com uma boa segunda corrida da classe Sprint Challenge no Estoril. Caio Chaves venceu a sexta de dez corridas do campeonato e, com a limpa feita nos Cascais, é virtualmente campeão, dependendo apenas de não ser desclassificado para levantar o troféu. Já o segundo colocado, Daniel Neumann, garantiu o título antecipado da Rookie.

Após o caos da corrida de ontem, a direção de prova determinou que a disputa desta sexta teria o mesmo procedimento de largada da Sprint Trophy, com o início em fila indiana e em bandeira amarela durante a primeira meia volta.

Com isso, tivemos uma largada tranquila, o que permitiu a Chaves manter a liderança, enquanto ele e Neumann rapidamente descolavam dois demais, que já iniciavam disputas mais atrás. Delara, Leite e Castro vinham em uma briga pela terceira posição, enquanto Campos tentava entrar nesse pelotão.

Após sete minutos de prova, o SC precisou ser acionado por conta de Brocchi, que ficou com o carro preso na caixa de brita depois de escapar da pista. Herrmann também rodou sozinho, mas conseguiu retornar sozinho.

A bandeira verde retornou com pouco menos de 12min no relógio, e as câmeras de pista mostravam algumas gotas de chuva nas lentes. Chaves se posicionou bem para manter a ponta, mas com Neumann buscando o que seria sua primeira vitória na geral. Delara, Caio Castro e Leite fechavam o top 5. Mas uma derrapada de Delara na curva permitiu a Castro ultrapassar e assumir a terceira posição a menos de 5min do fim.

A prova acabou sob SC, após Claudio Reina ficar com o carro atolado na caixa de brita.

Com isso, Caio Chaves garantiu a limpa na etapa e a sexta vitória na temporada, colocando as mãos no título, dependendo apenas de não tomar uma desclassificação na preliminar da F1 para se tornar campeão. Daniel Neumann foi o segundo, vencendo pela Sport e a Rookie e, com esse resultado, garantiu o título antecipado da Rookie. Caio Castro, Sadak Leite e Gerson Campos completaram o pódio.

Agora a Porsche Cup volta suas atenções para a disputa da sétima etapa da temporada 2025. No sábado e no domingo, o foco está nos 300km do Estoril, segunda prova endurance do ano, com os pilotos titulares da categoria recebendo alguns dos grandes nomes do automobilismo nacional e internacional. Amanhã serão realizados os treinos livres da Carrera Cup e da Sprint Challenge, com classificação e corrida no domingo. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Resultado da corrida 2 da Sprint Challenge no Estoril:

1 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

2 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

3 - Caio Castro (Sprint Challenge)

4 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

5 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

6 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)

7 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

8 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)

9 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)

10 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

11 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

12 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

13 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

14 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

15 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

16 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

17 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

18 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

19 - Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

20 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)

21 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)

ABANDONARAM:

Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

