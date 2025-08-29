Porsche Cup: Caio Chaves vence a corrida 2 da Sprint Challenge no Estoril e 'bota a mão' no título
Segundo colocado, Daniel Neumann venceu pela Sport e pela Rookie e, com o resultado, conquistou o título antecipado da Rookie
A Porsche Cup Brasil fechou a sexta etapa da temporada 2025 com uma boa segunda corrida da classe Sprint Challenge no Estoril. Caio Chaves venceu a sexta de dez corridas do campeonato e, com a limpa feita nos Cascais, é virtualmente campeão, dependendo apenas de não ser desclassificado para levantar o troféu. Já o segundo colocado, Daniel Neumann, garantiu o título antecipado da Rookie.
Após o caos da corrida de ontem, a direção de prova determinou que a disputa desta sexta teria o mesmo procedimento de largada da Sprint Trophy, com o início em fila indiana e em bandeira amarela durante a primeira meia volta.
Com isso, tivemos uma largada tranquila, o que permitiu a Chaves manter a liderança, enquanto ele e Neumann rapidamente descolavam dois demais, que já iniciavam disputas mais atrás. Delara, Leite e Castro vinham em uma briga pela terceira posição, enquanto Campos tentava entrar nesse pelotão.
Após sete minutos de prova, o SC precisou ser acionado por conta de Brocchi, que ficou com o carro preso na caixa de brita depois de escapar da pista. Herrmann também rodou sozinho, mas conseguiu retornar sozinho.
A bandeira verde retornou com pouco menos de 12min no relógio, e as câmeras de pista mostravam algumas gotas de chuva nas lentes. Chaves se posicionou bem para manter a ponta, mas com Neumann buscando o que seria sua primeira vitória na geral. Delara, Caio Castro e Leite fechavam o top 5. Mas uma derrapada de Delara na curva permitiu a Castro ultrapassar e assumir a terceira posição a menos de 5min do fim.
A prova acabou sob SC, após Claudio Reina ficar com o carro atolado na caixa de brita.
Com isso, Caio Chaves garantiu a limpa na etapa e a sexta vitória na temporada, colocando as mãos no título, dependendo apenas de não tomar uma desclassificação na preliminar da F1 para se tornar campeão. Daniel Neumann foi o segundo, vencendo pela Sport e a Rookie e, com esse resultado, garantiu o título antecipado da Rookie. Caio Castro, Sadak Leite e Gerson Campos completaram o pódio.
Agora a Porsche Cup volta suas atenções para a disputa da sétima etapa da temporada 2025. No sábado e no domingo, o foco está nos 300km do Estoril, segunda prova endurance do ano, com os pilotos titulares da categoria recebendo alguns dos grandes nomes do automobilismo nacional e internacional. Amanhã serão realizados os treinos livres da Carrera Cup e da Sprint Challenge, com classificação e corrida no domingo. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.
Resultado da corrida 2 da Sprint Challenge no Estoril:
1 - Caio Chaves (Sprint Challenge)
2 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)
3 - Caio Castro (Sprint Challenge)
4 - Sadak Leite (Sprint Challenge)
5 - Gerson Campos (Sprint Challenge)
6 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)
7 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)
8 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)
9 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)
10 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)
11 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)
12 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)
13 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)
14 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)
15 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)
16 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)
17 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)
18 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)
19 - Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)
20 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)
21 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)
ABANDONARAM:
Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)
