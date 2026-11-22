Porsche Cup: Com tranquilidade, Gerson Campos vence corrida extra da Sprint Challenge em Interlagos
Piloto celebrou a conquista do campeonato com uma vitória também na segunda corrida no período da manhã
Gerson Campos
Foto de: Rafael Catelan
A Porsche Cup fechou o calendário da Sprint Challenge com uma corrida extra em Interlagos, que não contou com distribuição de pontos, mas deu a chance dos pilotos sentirem mais um pouco da velocidade de seus carros.
Caio Castro largou mais uma vez na pole e conseguiu se manter à frente dos rivais nas primeiras curvas, mantendo Gerson Campos e Daniel Neumann em segundo e terceiro.
Dilson Peres Jr. não conseguiu terminar a prova extra e se despediu da Challenge com um resultado negativo.
Com o título já garantido, o piloto do carro #82 optou por uma estratégia mais conservadora, evitando se envolver em situações perigosas que poderiam colocar fim à prova para si.
Por conta de um incidente com Marcelo Bentivolglio, Marco Mascari recebeu uma grave punição que o tirou da corrida. Enquanto isso, Neto Heil liderava pela categoria Sport, com Raphael Bernardes na ponta pela Rookie.
Faltando nove minutos para o fim da prova, Campos tentou fazer uma ultrapassagem sobre Caio Castro, mas o piloto do carro #22 devolveu e se manteve à frente do rival para vencer a corrida extra que fecha o campeonato de Sprint Challenge.
Faltando seis minutos para o fim da etapa, Campos fez a ultrapassagem, 'levando' consigo Enrico Pedrosa e, pouco tempo depois, Caio Castro caiu para quarto colocado depois de cometer um erro e deixar muito espaço para o piloto passar.
No entanto, Pedrosa precisou cumprir uma punição de drive through e perdeu terreno para os rivais. Will Cesar se aproveitou do momento e pulou para a segunda posição, com Neumann em terceiro e Castro em quarto.
Logo na sequência, aparecia Neto Heil, liderando pela Sport, com Raphael Bernardes, da Rookie, e Cecilia Rabelo fechando o top 7.
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Com tranquilidade, Gerson Campos vence corrida extra da Sprint Challenge em Interlagos
Porsche Cup: Gerson Campos revela susto antes de título e se emociona com filhos
Porsche Cup AO VIVO: Assista à corrida extra da Sprint Challenge em Interlagos
MotoGP: Márquez se sagra campeão, disputa pelo vice aberta e construtores indefinido; confira o mundial após Portugal
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários