A Porsche Cup fechou o calendário da Sprint Challenge com uma corrida extra em Interlagos, que não contou com distribuição de pontos, mas deu a chance dos pilotos sentirem mais um pouco da velocidade de seus carros.

Caio Castro largou mais uma vez na pole e conseguiu se manter à frente dos rivais nas primeiras curvas, mantendo Gerson Campos e Daniel Neumann em segundo e terceiro.

Dilson Peres Jr. não conseguiu terminar a prova extra e se despediu da Challenge com um resultado negativo.

Com o título já garantido, o piloto do carro #82 optou por uma estratégia mais conservadora, evitando se envolver em situações perigosas que poderiam colocar fim à prova para si.

Por conta de um incidente com Marcelo Bentivolglio, Marco Mascari recebeu uma grave punição que o tirou da corrida. Enquanto isso, Neto Heil liderava pela categoria Sport, com Raphael Bernardes na ponta pela Rookie.

Faltando nove minutos para o fim da prova, Campos tentou fazer uma ultrapassagem sobre Caio Castro, mas o piloto do carro #22 devolveu e se manteve à frente do rival para vencer a corrida extra que fecha o campeonato de Sprint Challenge.

Faltando seis minutos para o fim da etapa, Campos fez a ultrapassagem, 'levando' consigo Enrico Pedrosa e, pouco tempo depois, Caio Castro caiu para quarto colocado depois de cometer um erro e deixar muito espaço para o piloto passar.

No entanto, Pedrosa precisou cumprir uma punição de drive through e perdeu terreno para os rivais. Will Cesar se aproveitou do momento e pulou para a segunda posição, com Neumann em terceiro e Castro em quarto.

Logo na sequência, aparecia Neto Heil, liderando pela Sport, com Raphael Bernardes, da Rookie, e Cecilia Rabelo fechando o top 7.

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