A corrida deste sábado da Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil terminou sob intervenção do safety car, mas isso não conta toda a história da prova, marcada por uma boa disputa entre o vencedor, Gerson Campos, e o segundo colocado, Daniel Neumann.

Neumann largou da pole position, mas Campos teve uma saída melhor, o que o permitiu assumir a liderança já na chegada ao S do Senna e, dali não saiu mais, apesar das disputas e investidas do rival.

Enquanto Gerson já é um veterano da categoria e do automobilismo, Neumann, que é filho de Josimar Júnior, piloto da Carrera Cup, é um nome em ascensão da Porsche Cup. Ele estreou na categoria no ano passado e, não somente foi campeão da Sprint Challenge Rookie com antecedência, como também desafiou os pilotos da divisão geral na segunda metade do ano.

Em entrevista ao Motorsport.com após a prova, Campos celebrou sua participação nesta temporada após um problema envolvendo seu patrocínio, e como o desafio de Neumann era algo que já estava em sua cabeça antes mesmo da etapa.

"Ano passado eu tive uma mudança de patrocínio, lutei bastante para fechar a temporada desse ano. Então, acho que todo piloto já contou essa história, piloto de Fórmula 1, Rubinho com a Brawn [GP] ficou sem assento em dezembro e no ano seguinte estava vencendo. Então, tive fé nisso ali em dezembro quando tive de correr atrás e deu tudo certo, fiquei muito feliz, comecei o ano com muita garra sabendo que seria um ano difícil porque eu imaginava que o Daniel, que foi o pole, viesse muito forte".

"No ano passado, ele teve um segundo semestre fortíssimo, imaginei que ele viesse para cima. E foi bom, deu para fazer uma boa largada, acho que tive uma reação um pouco melhor na hora da luz ali, e consegui chegar um pouco na frente e me deu confiança de adiantar a freada".

"E aí, a Porsche é muito difícil passar, então, me concentrei em manter o mínimo de distância para não deixar ele ter a chance de ultrapassar, quebrar o vácuo na reta porque o carro dá vácuo também, na relargada ele teve uma chance, mas ele também fui prudente e foi muito legal terminar em primeiro".

Com o sorteio de inversão de posições, Campos larga da sexta colocação para a corrida de amanhã, e ele falou sobre as expectativas.

"Olha, a corrida 2 é uma corrida de muita cautela porque nós temos ritmos diferentes e o que faço sempre na corrida 2 é chegar, tentar chegar o máximo, não me envolver em acidentes, fugir. Claro, estou sempre atento às oportunidades, acho que é uma corrida de estar atento às oportunidades e esperar, esperar para ver o que dá para acontecer. Ritmo para brigar pelas primeiras posições acho que a gente tem, tudo vai depender da dinâmica do pelotão na frente".

