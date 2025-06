A Porsche Cup inicia sua turnê europeia neste final de semana com a disputa da quarta etapa da temporada de corridas Sprint, marcada para o Autódromo de Portimão, em Portugal. Piloto que leva as cores da D4U Immigration em seu carro, Wagner Pontes parte para a rodada dupla buscando mais um pódio em seu ano de estreia na classe Carrera Cup, a principal do campeonato, um ano após vencer naquele país na Challenge, no Estoril.

O dono do Porsche número 99 garantiu pódios na classe Carrera Rookie na atual temporada. O primeiro deles veio com um quinto lugar na segunda etapa, disputada no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Já na última etapa do campeonato, em Interlagos, o piloto alcançou a quarta posição. Em Portugal, Wagner mira brigar pelas primeiras posições e avançar na classificação do campeonato.

“Nós estamos em uma grande evolução na temporada, e estou feliz com os últimos resultados, ainda mais levando em conta que este é meu ano de estreia na Carrera Cup. Vai ser minha primeira vez em Portimão, mas tenho boas lembranças de Portugal, pois venci no Estoril no ano passado. Vamos em busca de mais um pódio neste final de semana”, diz Wagner Pontes.

A programação da Porsche Cup será aberta na sexta-feira, quando ocorrem dois treinos livres. O sábado contará com a classificação e a primeira corrida do final de semana, marcada para 13h40. A corrida que fecha a passagem por Portimão tem largada prevista para 9h05 de domingo. A Motorsport.tv Brasil no YouTube exibe a etapa ao vivo.

