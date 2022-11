Carregar reprodutor de áudio

O título da Porsche Endurance Series é a meta de Sérgio Jimenez e Ayman Darwich neste fim de semana. Juntos, eles disputam a última etapa da temporada, que acontece no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Hoje, a dupla ocupa a vice-liderança na classificação da categoria Sprint Challenge, com apenas sete pontos de desvantagem para a primeira colocação.

Até aqui, Darwich e Jimenez acumulam dois pódios nas duas etapas disputadas pelo campeonato de provas de longa duração da Porsche Cup.

“É uma prova longa em que tudo pode acontecer, mas estamos muito confiantes”, afirmou o egípcio, empolgado com a possibilidade de seu primeiro título na categoria. “O Serginho tem me dado um suporte incrível e fomos muito regulares até aqui no campeonato. Vamos lutar até a bandeirada para vencer e levantar a taça”, frisou.

A prova do fim de semana será a mais longa da temporada, com até 4h30 de duração - ou 500 quilômetros a serem percorridos.

“Numa prova longa como essa, é necessário ter muita paciência e saber jogar com vários fatores, como estratégia, negociação com os retardatários e entradas do Safety Car”, pontuou Jimenez.

“Mas temos feito um bom trabalho e acho que estamos preparados. Até agora, chegamos sempre imediatamente atrás dos nossos maiores rivais. Agora é hora de chegarmos na frente deles e levar a taça!”, encerrou.

A decisão da Porsche Endurance Series acontece neste sábado (3), com largada às 15h30. A prova será transmitida ao vivo na TV pelo canal SporTV3 e via internet pelo canal do site Motorsport.com no YouTube.

