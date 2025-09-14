Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy
Categoria-escola da Porsche Cup correu sozinha neste fim de semana no circuito do interior paulista
A classe Sprint Trophy da Porsche Cup Brasil realizou neste fim de semana a quinta de seis provas da temporada 2025, correndo de forma isolada no Velocitta após não acompanhar as demais categorias em Portugal. E na corrida, Pedro Villela teve vida fácil para converter a pole em vitória.
Villela cruzou a linha de chegada com mais de 3s para Denis Ferrer, com Sergio Laurentys em terceiro, Neto Heil em quarto e Gabriel Super completando o pódio em quinto.
Os únicos abandonos foram de Adriano Valverde e Paulo Muzy, que se envolveram em um acidente na curva um.
A Porsche Cup Brasil retorna agora no fim de semana de 07 a 09 de novembro com a etapa preliminar da F1, que determinará os campeões das classes Carrera Cup e Sprint Challenge no campeonato Sprint, de provas de curta duração. Já a Sprint Trophy retorna em 22 de novembro, acompanhando a Porsche Cup na final da temporada 2025, nos 500km de Interlagos
Resultado final:
1 - Pedro Villela (Sprint Trophy)
2 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)
3 - Sergio Laurentys (Sprint Trophy)
4 - Neto Heil (Sprint Trophy)
5 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)
6 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)
7 - Letícia Bufoni (Sprint Trophy)
8 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)
9 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)
10 - José M. Júnior (Sprint Trophy Sport)
11 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)
12 - Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)
13 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)
14 - Nilson Jocionis (Sprint Trophy Sport)
15 - Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)
ABANDONARAM:
Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)
Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)
