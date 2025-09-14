Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
Porsche Cup

Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy

Categoria-escola da Porsche Cup correu sozinha neste fim de semana no circuito do interior paulista

Guilherme Longo
Editado:
Porsche Cup

A classe Sprint Trophy da Porsche Cup Brasil realizou neste fim de semana a quinta de seis provas da temporada 2025, correndo de forma isolada no Velocitta após não acompanhar as demais categorias em Portugal. E na corrida, Pedro Villela teve vida fácil para converter a pole em vitória.

Leia também:

Villela cruzou a linha de chegada com mais de 3s para Denis Ferrer, com Sergio Laurentys em terceiro, Neto Heil em quarto e Gabriel Super completando o pódio em quinto.

Os únicos abandonos foram de Adriano Valverde e Paulo Muzy, que se envolveram em um acidente na curva um.

A Porsche Cup Brasil retorna agora no fim de semana de 07 a 09 de novembro com a etapa preliminar da F1, que determinará os campeões das classes Carrera Cup e Sprint Challenge no campeonato Sprint, de provas de curta duração. Já a Sprint Trophy retorna em 22 de novembro, acompanhando a Porsche Cup na final da temporada 2025, nos 500km de Interlagos

Resultado final:

1 - Pedro Villela (Sprint Trophy)

2 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

3 - Sergio Laurentys (Sprint Trophy)

4 - Neto Heil (Sprint Trophy)

5 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

6 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

7 - Letícia Bufoni (Sprint Trophy)

8 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)

9 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

10 - José M. Júnior (Sprint Trophy Sport)

11 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

12 - Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)

13 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

14 - Nilson Jocionis (Sprint Trophy Sport)

15 - Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)

 

ABANDONARAM:

Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Paulo Reales estreia novo visual de seu carro na Porsche Cup no Velocitta

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo
MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º

MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º

MotoE
MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º
MotoGP: Bezzecchi vence a sprint de Misano, marcada pelas quedas de Marc Márquez e Quartararo

MotoGP: Bezzecchi vence a sprint de Misano, marcada pelas quedas de Marc Márquez e Quartararo

MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Bezzecchi vence a sprint de Misano, marcada pelas quedas de Marc Márquez e Quartararo
F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail

F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail

Fórmula 1
F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail

Últimas notícias

Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

MotE MotoE
Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

MOT2 Moto2
Misano
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino
Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy

Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy
Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

MOT2 Moto2
Misano
Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros