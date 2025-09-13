Todas as categorias

Relato de classificação
Porsche Cup

Porsche Cup: Villela faz a pole da Sprint Trophy no Velocitta

Categoria-escola da Porsche Cup corre separadamente neste fim de semana para compensar calendário

Guilherme Longo
Editado:
Pedro Villela

Após o fim da maratona portuguesa, a Porsche Cup Brasil está de volta neste fim de semana. Mas, no Velocitta, temos uma etapa diferenciada, com apenas a Sprint Trophy na programação.

Leia também:

O motivo para esta etapa separada é o fato de a categoría-escola da Porsche não ter viajado para Portugal com o restante do grid. Inicialmente programada para Interlagos no início de agosto, a prova precisou ser remanejada para o Velocitta neste fim de semana.

Na classificação, realizada no fim da sexta-feira, Pedro Villela garantiu a pole com 01min32s769, mais de meio segundo à frente de Nicholas Garfinkel, com Denis Ferrer, Sergio Laurentys e Gabriel Guper fechando o top 5.

A corrida única da etapa acontece neste sábado.

Confira o resultado da classificação:

1 - Pedro Villela (Sprint Trophy)

2 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)

3 - Denis Ferrer  (Sprint Trophy)

4 - Sergio Laurentys (Sprint Trophy)

5 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

6 - Neto Heil (Sprint Trophy)

7 - Letícia Bufoni (Sprint Trophy)

8 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

9 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

10 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)

11 - José M. Júnior (Sprint Trophy Sport)

12 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

13 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

14 - Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)

15 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

16 - Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)

17 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

18 - Nilson Jocionis (Sprint Trophy Sport)

Guilherme Longo Porsche Cup
