Porsche Cup: Wagner Pontes conquista pódio em Portugal

Wagner Pontes conquistou mais um pódio nesta sexta-feira (29), na prova que fechou a penúltima etapa do campeonato de corridas Sprint da Porsche Cup. No Autódromo do Estoril, em Portugal, o dono do Porsche número 99 completou a disputa com a quarta colocação entre os pilotos da classe Carrera Rookie, em prova da qual se manteve no top 5 ao longo dos 25 minutos.

A prova no litoral português foi das mais conturbadas. Wagner largou na quinta colocação e teve um bom início, mas precisou fazer uma manobra evasiva por conta de um incidente e perdeu posições. O piloto, então, mostrou bom ritmo e conseguiu ultrapassagens, aparecendo na segunda posição na segunda metade da disputa. Um toque na penúltima volta, porém, causou uma rodada, e fez com que o estreante na Carrera Cup finalizasse com o quarto lugar.

“Fiz uma boa largada e consegui ganhar muitas posições. Então, houve um incidente e perdi alguns lugares. Ainda assim, consegui me recuperar com um bom ritmo. Cheguei a avançar para o segundo lugar, mas restando duas voltas para o final recebi um toque e rodei, caindo para quarto. Mas foi coisa de corrida e consegui um pódio e vou levar mais um troféu para a casa”, disse Wagner Pontes.

O pódio obtido nesta sexta-feira representa a quarta etapa seguida de Wagner alcançando o top-5 na atual temporada da Porsche Cup. Anteriormente, a sequência foi iniciada ainda em abril, no Velocitta, e seguiu pelas rodadas duplas seguintes, realizadas em Interlagos e em Portimão, em Portugal.

Após as disputas das corridas Sprint, o dono do Porsche número 99 volta suas atenções para a segunda etapa do torneio de Endurance da Porsche Cup, que tem início de atividades neste sábado. Wagner Pontes correrá a prova de 300 quilômetros no Estoril com Rafael Reis neste domingo, com largada às 10h e transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

