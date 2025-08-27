A Porsche Cup dá sequência à temporada 2025 neste final de semana, quando realiza a passagem pelo Autódromo do Estoril, em Portugal, que receberá provas dos campeonatos Sprint e de Endurance. Wagner Pontes está ansioso para a maratona de três corridas em quatro dias, já que comandará o carro número 99 nas provas curtas e na corrida longa, quando mais uma vez terá companhia de Rafael Reis.

No campeonato de corridas Sprint, Wagner vem de um pódio na última etapa, disputada em Portimão, também em Portugal. Já no torneio de endurance, que teve sua etapa inicial disputada no circuito localizado na região do Algarve, Pontes e Reis mostraram boa velocidade, mas furos de pneus impediram bons resultados. Esse desempenho e a vitória obtida na classe Challenge em 2024 deixam o piloto do Porsche número 99 confiante em uma boa semana.

“Eu venci na minha classe ano passado no Estoril, então as expectativas são as melhores para essa semana. Sei da qualidade do grid, mas venho mostrando evolução a cada etapa, então o objetivo é conseguir bons resultados tanto nas corridas Sprints quanto no Endurance junto do Rafa Reis”, disse Pontes.

Reis, que neste ano disputa a temporada completa da Stock Car com a Car Racing, também se mostra empolgado para a corrida de longa duração, que será realizada no domingo. O piloto destaca a parceria com Wagner Pontes e a oportunidade de correr em mais um circuito europeu neste ano.

“Estou feliz em poder disputar mais uma prova de endurance da Porsche Cup com o meu parceiro Wagner Pontes, e bem animado com a oportunidade de correr em mais um circuito português, o do Estoril. É uma pista nova e espero trazer o melhor resultado para a casa neste final de semana”, disse Rafael Reis.

Com etapas Sprint e Endurance na mesma semana, a programação da Porsche Cup foi aberta nesta quarta-feira com um treino livre. A quinta-feira contará com a classificação, marcada para 6h05, e a primeira corrida, às 10h45. A sexta-feira fecha a etapa de corridas curtas com uma prova às 6h35. As atividades do endurance serão abertas no sábado com os treinos livres, enquanto a classificação ocorre no domingo, às 5h30. A corrida está marcada para 10h, com transmissão ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

