A Porsche Cup inicia neste final de semana a temporada de corridas de Endurance com a disputa da etapa de Portugal, marcada para o circuito de Portimão. Wagner Pontes disputará a prova ao lado de Rafael Reis, piloto que atualmente disputa a Stock Car e que terá sua primeira experiência no campeonato dos Porsches.

Wagner correu pela primeira vez em Portimão neste final de semana, quando a categoria realizou a etapa Sprint na pista portuguesa, garantindo um pódio. O piloto destaca o reforço de Reis para a abertura do torneio de corridas de longa duração e tem boas expectativas para a disputa deste final de semana na região do Algarve.

“A expectativa é alta para a prova de Endurance. Esse final de semana foi muito construtivo para nós com relação a ritmo e acerto do carro. Estamos com a pista na mão. E vou ter o reforço de peso do Rafael Reis, que é um piloto muito rápido. Então, nossas expectativas estão bem elevadas”, disse Pontes.

Reis, por sua vez, exalta a oportunidade de estrear na Porsche Cup. O piloto, que também faz em 2025 sua estreia na Stock Car, destaca que a corrida deste sábado será a primeira da carreira fora do País, e espera conseguir ao lado de Wagner um bom resultado.

“Estou feliz com a oportunidade de participar pela primeira vez de uma etapa da Porsche Cup Brasil. Neste final de semana estarei ao lado do meu parceiro Wagner Pontes ao volante do Porsche 992 no autódromo de Portimão. Vai ser minha primeira vez com este carro e também minha estreia em circuitos fora do Brasil. Já estou ansioso pelo final de semana”, disse Rafael Reis.

A programação da Porsche Cup em Portimão será aberta na sexta-feira com os treinos livres, e segue no sábado, dia que contará com a classificação. A corrida está marcada para o domingo, a partir das 9h. A Motorsport.tv Brasil no YouTube transmite a prova na íntegra.

