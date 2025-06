Nesta quinta-feira Gustavo Zanon abriu as atividades da etapa do Algarve da Porsche Cup participando dos treinos opcionais. Foram duas sessões no tradicional autódromo português em que o piloto compete pela primeira vez na carreira.

Zanon enfrentou um calor de mais de 30ºC nas duas sessões e isso pode ser um fator determinante para um bom resultado do piloto que faz sua primeira temporada na classe Carrera Sports, uma das mais concorridas do evento.

O piloto do carro #24 esteve na pista durante quase todo o tempo de bandeira verde nas duas sessões em busca da melhor performance, além de ganhar quilometragem para sua adaptação ao circuito.

O representante de São José do Rio Preto chega embalado com sua trajetória ascendente ao longo do ano. Na primeira metade do campeonato, acumulou bons tempos, presença no top 10 em duas oportunidades e ficou a milésimos de disputar a pole na segunda etapa no Velocitta.

Nesta sexta-feira o piloto volta para o traçado de 4.684 metros de extensão e 15 curvas para a disputa de mais dois treinos livres. No sábado acontece o classificatório, corrida 1 e no domingo será disputada a prova que encerra a quarta etapa da Porsche Cup.

“É uma pista sensacional, umas das melhores que já andei. Tem curva de alta, de baixa, curvas cegas e desafiadoras que trazem sensações excelentes. Estou satisfeito com os resultados dos treinos e agora vamos trabalhar para chegarmos fortes no classificatório. A temperatura aqui está bem alta, então este é mais um fator que pode fazer a diferença e quem estiver fisicamente preparado pode ter um resultado melhor.”

As corridas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

