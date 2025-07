Gustavo Zanon teve um domingo intenso e desafiador na segunda corrida da quarta etapa da Porsche Cup, realizada neste fim de semana no circuito de Algarve, em Portugal. Largando da 18ª colocação no grid, o piloto rio-pretense protagonizou uma grande corrida de recuperação, escalando sete posições. No entanto, um incidente na volta final, enquanto disputava o 11º lugar geral e a zona de pódio na classe Carrera Sport, forçou seu abandono da prova.

Desde a largada, a corrida foi marcada por um ritmo forte e disputas intensas. Zanon manteve constância e estratégia, conquistando três posições já nas primeiras voltas. Na volta 9, já figurava entre os 12 primeiros colocados da classificação geral, avançando com ultrapassagens seguras mesmo diante de múltiplas entradas do safety car.

Com a pista cada vez mais desafiadora e as chances de ultrapassagem limitadas, Zanon se consolidava entre os melhores da Carrera Sport, quando, ao defender sua colocação para avançar ao top 11, teve um toque com outro concorrente. O incidente o tirou da disputa justamente na volta final da prova.

“Nós estávamos bem na corrida e conseguimos fazer uma prova muito consistente, construindo volta a volta. Ultrapassamos vários carros e, na última volta, fui me defender de outro concorrente, acabei tendo um incidente e saindo da corrida. Agora é focar na próxima disputa em Estoril e vamos tentar evoluir para conquistar bons resultados.”

Agora, Gustavo Zanon se prepara para a próxima etapa da temporada, entre os dias 4 e 6 de julho, no circuito de Estoril, que marca a estreia do campeonato Endurance da Porsche Cup.

