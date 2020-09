Após ter largado na pole position, o carro #8 de Werner Neugebauer e Ricardo Zonta ‘sobrou’ no final, conquistando a vitória dos 300 km do Velocitta na abertura do campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil.

Após mais um triunfo debaixo do braço, Zonta falou sobre a fase que passa e de como o trabalho em equipe foi importante neste sábado.

“Tenho que agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo”, disse Zonta. “Estou muito feliz mesmo, o Werner fez um ótimo trabalho, classificou bem para largarmos na frente, o stint dele foi muito forte porque todos os pilotos fortes estavam ali no grid na largada. Tínhamos um carro brilhante no meu stint, constante do começo ao fim. Deu para abrir oito segundos e consegui manter até o fim."

Neugebauer ressaltou a eficácia da tática empregada pela dupla desde o ano passado: "A estratégia deu na veia, já estamos fazendo essa mesma estratégia desde o ano passado e tem funcionado superbem”, disse Werner. “Larguei na pole, o primeiro stint não foi muito bom, perdi algumas posições. O segundo foi melhor, consegui recuperar e entregar o carro em uma boa posição para o Zonta concluir a prova e voar no fim, trazendo a vitória para casa."

Veja como foi a corrida

