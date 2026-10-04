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Porsche Cup Brasília - Endurance

Porsche Endurance: Comparatto e Baptista comentam vitória em Brasília

Dupla triunfa pela primeira vez na temporada e assume a liderança do campeonato de corridas endurance

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Foto de: Jose Mario Dias

Neste sábado, Matheus Comparatto e Felipe Baptista venceram a etapa de Brasília da Porsche Endurance. A dupla largou da posição de honra do grid, com uma estratégia e pilotagem perfeita dos pilotos para garantir a primeira vitória da temporada.

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O triunfo é o primeiro de Comparatto na Porsche Cup. Com o resultado, a dupla assume a liderança do campeonato.

"Batemos três vezes na trave ano passado e na primeira etapa desse ano, então a gente tinha que ganhar. Fizemos o final de semana perfeito com pole e vitória. O Felipe fez um trabalho sensacional colocando o carro na primeira fila. Agradeço ao Eduardo Bassani, que deixou o carro incrível. Agora vamos para Interlagos em busca do título", disse Comparatto.

"O carro estava muito bom e a pista foi emborrachando, diferente das mudanças climáticas dos outros dias. Foi tudo ficando mais rápido nesse final, mas o carro já estava desgastado. Dei a vida para conseguir fazer uma última volta boa. Agora é comemorar, obrigado para a equipe pelo trabalho excepcional nesse final de semana e agora vamos para Interlagos. A briga está totalmente aberta e quem chegar na frente por lá será campeão", disse Baptista.

O próximo compromisso de Comparatto e Baptista pela Porsche Endurance acontece no dia 28 de novembro, em Interlagos.

Como foi a corrida?

Partindo da pole position, Comparatto fez ótima largada e manteve a liderança da prova. Na terceira volta o piloto abria quatro segundos de vantagem para o segundo colocado, neste momento o safety car foi acionado após um concorrente sair da pista e ficar atolado na caixa de brita.

Duas voltas depois a prova foi reiniciada e Comparatto novamente fez ótima largada mantendo a liderança. Na 14ª volta aconteceu a primeira parada nos boxes com a prova em regime de safety car, Felipe Baptista assumiu o comando do Porsche #118 e voltou para a pista na primeira posição.

Na 17ª volta a prova foi reiniciada, Baptista fez uma boa relargada e manteve a primeira colocação. Após 25 voltas completadas o carro #118 tinha uma vantagem de cinco segundos para o vice-líder.

No giro seguinte, Baptista recebeu a bandeira quadriculada que marcou o fim do primeiro segmento. Com isso, a dupla recebeu os pontos da vitória da primeira parte da corrida.

No término da 29ª volta Felipe Baptista voltou aos boxes para a segunda parada obrigatória. Quatro voltas depois o safety car foi acionado devido uma batida de um concorrente.

Na volta 40 aconteceu a relargada, no giro seguinte o carro de segurança entrou novamente na pista. Comparatto que estava no comando do carro #118 foi para os boxes na 43ª volta e Baptista voltou ao carro para o stint final de prova.

As disputas eram intensas, o carro de segurança foi novamente utilizado, mas na 45ª volta, faltando apenas 11 para o final, a corrida foi reiniciada.

Na sequência Felipe Baptista mostrou velocidade e frieza para suportar a pressão do vice-líder e após 56 voltas completadas recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição, garantindo a primeira vitória da dupla na temporada.

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