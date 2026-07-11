A dupla Sadak Leite e Fabio Carbone, com o Porsche #66, liderou o segundo treino livre oficial da classe Sprint Challenge na etapa endurance da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min48s751.

Nicholas Garfinkel/Victor Tieri, da divisão Sport com o Porsche #10, e Paulo Reales/Yuri Alves, da divisão Rookie com o Porsche #11, completaram o top 3 na pista de Portimão, com tempos de 1min49s145 e 1min49s171, respectivamente.

Enrico Pedrosa/Luiz Landi e Lucas Castellani/Raphael Abbate completaram o top 5.

Veja o resultado completo do TL2 no Algarve

Pos # Nome Classe voltas melhor volta Dif. 1 66 S.Leite / F.Carbone CHA 11 1:48.751 — 2 10 N.Garfinkel / V.Tieri CHA S 13 1:49.145 0.394 3 11 P.Reales / Y.Alves CHA R 12 1:49.171 0.420 4 78 E.Pedrosa / L.Landi CHA R 14 1:49.403 0.652 5 26 L.Castellani / R.Abbate CHA R 13 1:49.955 1.204 6 22 C.Castro / D.Dirani CHA 13 1:50.234 1.483 7 100 R.Bernardes / G.Raucci CHA R 12 1:50.270 1.519 8 311 V.Mahle / W.Ramasauskas CHA R 10 1:50.832 2.081 9 91 D.Peres Jr. / M.Cozzi CHA R 12 1:50.862 2.111 10 222 E.Umbelino / M.Henriques CHA R 8 1:53.263 4.512

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