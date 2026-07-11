Porsche Endurance: Leite/Carbone lidera TL2 da Sprint Challenge no Algarve
Duplas Nicholas Garfinkel/Victor Tieri e Paulo Reales/Yuri Alves completaram o top 3 na pista de Portimão
Foto de: Rafael Gagliano
A dupla Sadak Leite e Fabio Carbone, com o Porsche #66, liderou o segundo treino livre oficial da classe Sprint Challenge na etapa endurance da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min48s751.
Nicholas Garfinkel/Victor Tieri, da divisão Sport com o Porsche #10, e Paulo Reales/Yuri Alves, da divisão Rookie com o Porsche #11, completaram o top 3 na pista de Portimão, com tempos de 1min49s145 e 1min49s171, respectivamente.
Enrico Pedrosa/Luiz Landi e Lucas Castellani/Raphael Abbate completaram o top 5.
Veja o resultado completo do TL2 no Algarve
|Pos
|#
|Nome
|Classe
|voltas
|melhor volta
|Dif.
|1
|66
|S.Leite / F.Carbone
|CHA
|11
|1:48.751
|—
|2
|10
|N.Garfinkel / V.Tieri
|CHA S
|13
|1:49.145
|0.394
|3
|11
|P.Reales / Y.Alves
|CHA R
|12
|1:49.171
|0.420
|4
|78
|E.Pedrosa / L.Landi
|CHA R
|14
|1:49.403
|0.652
|5
|26
|L.Castellani / R.Abbate
|CHA R
|13
|1:49.955
|1.204
|6
|22
|C.Castro / D.Dirani
|CHA
|13
|1:50.234
|1.483
|7
|100
|R.Bernardes / G.Raucci
|CHA R
|12
|1:50.270
|1.519
|8
|311
|V.Mahle / W.Ramasauskas
|CHA R
|10
|1:50.832
|2.081
|9
|91
|D.Peres Jr. / M.Cozzi
|CHA R
|12
|1:50.862
|2.111
|10
|222
|E.Umbelino / M.Henriques
|CHA R
|8
|1:53.263
|4.512
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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