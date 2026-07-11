Porsche Endurance: Sousa e Pereira são os mais rápidos do TL2 da Carrera Cup no Algarve
Duplas Matheus Comparatto/Felipe Baptista e Josimar Junior/Sergio Ramalho completaram o top 3 na segunda sessão de treinos oficial no Algarve
Foto de: Rafael Gagliano
Paulo Sousa e Dylan Pereira, da divisão Rookie, seguem como os mais rápidos dos treinos de sábado, liderando o segundo treino livre oficial da Carrera Cup na etapa endurance da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min46s216 com o Porsche #25.
As duplas Matheus Comparatto/Felipe Baptista, com o Porsche #118 da divisão principal, e Josimar Junior/Sergio Ramalho, com o carro #27 da Carrera Sport, completaram o top 3 na segunda sessão de treinos oficial na pista portuguesa de Portimão, com tempos de 1min46s371 e 1min46s523.
Resultados do TL2 no Algarve
|Pos
|#
|Dupla
|Classe
|voltas
|melhor volta
|Dif.
|1
|25
|P.Sousa / D.Pereira
|CAR R
|13
|1:46.216
|—
|2
|118
|M.Comparatto / F.Baptista
|CAR
|13
|1:46.371
|0.155
|3
|27
|J.Junior / S.Ramalho
|CAR S
|9
|1:46.523
|0.307
|4
|45
|J.M.Neto / M.Iorio
|CAR R
|8
|1:46.656
|0.440
|5
|544
|M.Müller / G. Di Mauro
|CAR
|12
|1:46.779
|0.563
|6
|38
|E.Santos / G.Robe
|CAR R
|14
|1:46.822
|0.606
|7
|33
|B.Campos / N.Costa
|CAR R
|14
|1:46.835
|0.619
|8
|14
|C.Campos / T.Vivacqua
|CAR S
|13
|1:46.921
|0.705
|9
|12
|M.Pisani / R.Guerra
|CAR R
|13
|1:46.991
|0.775
|10
|31
|S. Malucelli / M.Gomes
|CAR S
|13
|1:47.168
|0.952
|11
|70
|L.Salles / R.Suzuki
|CAR
|12
|1:47.174
|0.958
|12
|8
|A.Feldmann Neto / G.Casagrande
|CAR
|12
|1:47.174
|0.958
|13
|37
|W.Neugebauer / L.Di Grassi
|CAR
|13
|1:47.380
|1.164
|14
|19
|P.Massa / F.Massa
|CAR R
|11
|1:47.387
|1.171
|15
|888
|L.Pires / B.Gresse
|CAR S
|11
|1:47.614
|1.398
|16
|7
|M.Paludo / A.Hellmeister
|CAR
|11
|1:47.650
|1.434
|17
|29
|R.Mello / P.Boesel
|CAR S
|14
|1:47.781
|1.565
|18
|17
|M.Regadas / F.Drugovich
|CAR
|13
|1:47.807
|1.591
|19
|21
|M.Mariotti / R.Martins
|CAR
|15
|1:47.890
|1.674
|20
|51
|I.Salmen / G.Zanon
|CAR S
|15
|1:48.009
|1.793
|21
|2
|S.Morestoni / M.Machado
|CAR S
|11
|1:48.088
|1.872
|22
|23
|L.Herrmann / C.Ramos
|CAR S
|13
|1:48.273
|2.057
|23
|80
|R.Ziemkiewicz / N.Piquet Jr.
|CAR S
|14
|1:49.067
|2.851
|24
|39
|L.Souza / B.Bonifacio
|CAR R
|14
|1:49.884
|3.668
|25
|99
|W.Pontes / A.Bassani
|CAR R
|13
|1:50.574
|4.358
|26
|15
|L.Sanchez / D.Nunes
|CAR R
|14
|1:50.701
|4.485
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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