Paulo Sousa e Dylan Pereira, da divisão Rookie, seguem como os mais rápidos dos treinos de sábado, liderando o segundo treino livre oficial da Carrera Cup na etapa endurance da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min46s216 com o Porsche #25.

As duplas Matheus Comparatto/Felipe Baptista, com o Porsche #118 da divisão principal, e Josimar Junior/Sergio Ramalho, com o carro #27 da Carrera Sport, completaram o top 3 na segunda sessão de treinos oficial na pista portuguesa de Portimão, com tempos de 1min46s371 e 1min46s523.

Resultados do TL2 no Algarve

Pos # Dupla Classe voltas melhor volta Dif. 1 25 P.Sousa / D.Pereira CAR R 13 1:46.216 — 2 118 M.Comparatto / F.Baptista CAR 13 1:46.371 0.155 3 27 J.Junior / S.Ramalho CAR S 9 1:46.523 0.307 4 45 J.M.Neto / M.Iorio CAR R 8 1:46.656 0.440 5 544 M.Müller / G. Di Mauro CAR 12 1:46.779 0.563 6 38 E.Santos / G.Robe CAR R 14 1:46.822 0.606 7 33 B.Campos / N.Costa CAR R 14 1:46.835 0.619 8 14 C.Campos / T.Vivacqua CAR S 13 1:46.921 0.705 9 12 M.Pisani / R.Guerra CAR R 13 1:46.991 0.775 10 31 S. Malucelli / M.Gomes CAR S 13 1:47.168 0.952 11 70 L.Salles / R.Suzuki CAR 12 1:47.174 0.958 12 8 A.Feldmann Neto / G.Casagrande CAR 12 1:47.174 0.958 13 37 W.Neugebauer / L.Di Grassi CAR 13 1:47.380 1.164 14 19 P.Massa / F.Massa CAR R 11 1:47.387 1.171 15 888 L.Pires / B.Gresse CAR S 11 1:47.614 1.398 16 7 M.Paludo / A.Hellmeister CAR 11 1:47.650 1.434 17 29 R.Mello / P.Boesel CAR S 14 1:47.781 1.565 18 17 M.Regadas / F.Drugovich CAR 13 1:47.807 1.591 19 21 M.Mariotti / R.Martins CAR 15 1:47.890 1.674 20 51 I.Salmen / G.Zanon CAR S 15 1:48.009 1.793 21 2 S.Morestoni / M.Machado CAR S 11 1:48.088 1.872 22 23 L.Herrmann / C.Ramos CAR S 13 1:48.273 2.057 23 80 R.Ziemkiewicz / N.Piquet Jr. CAR S 14 1:49.067 2.851 24 39 L.Souza / B.Bonifacio CAR R 14 1:49.884 3.668 25 99 W.Pontes / A.Bassani CAR R 13 1:50.574 4.358 26 15 L.Sanchez / D.Nunes CAR R 14 1:50.701 4.485

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!