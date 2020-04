Porsche GT3 Cup: Lucas Salles larga na frente em Interlagos

Depois do treino classificatório da Carrera Cup, que terminou com a pole de Miguel Paludo, foi a vez da GT3 Cup ir para a pista definir o grid de largada da primeira etapa do campeonato de Sprint da Porshce Cup em 2020. Lucas Salles vai sair na frente em Interlagos.

Na primeira parte do treino livre, com todos os pilotos na pista, Francisco Horta foi o mais rápido, marcando como melhor tempo 1min39s286. Além de Horta, Lucas Salles foi o segundo e Urubatan Junior o terceiro. Dessa primeira sessão, os dez primeiros seguiram para o Q2, enquanto os demais já fecharam suas posições de largada para amanhã.

Na segunda parte, com dez minutos de duração, as voltas rápidas começaram a vir apenas na metade da sessão. E, diferente do que se viu na Carrera Cup, o líder do Q1 não conseguiu a pole.

No final, a pole position da GT3 Cup ficou com Lucas Salles, com uma volta em 1min38s579. Foi a primeira pole do piloto na Porsche Cup. Francisco Horta completa a primeira fila, com 1min39s103, a mais de meio segundo do tempo da pole. Fechando o Top 3, ficou Guilherme Reischl. Na categoria Sport, a pole ficou com Nelson Marcondes, que vai largar em oitavo.

Assim como a Carrera Cup, a GT3 Cup também terá duas corridas amanhã. A primeira, com 30 minutos mais uma volta de duração, será realizada às 09h50, abrindo o dia em Interlagos. Já a segunda, de 25 minutos mais uma volta, será às 13h20. Você acompanha toda a ação da Porsche Cup ao vivo aqui no Motorsport.com, com a transmissão de todas as corridas.

Veja como ficou a classificação final para a largada da GT3 Cup em Interlagos: