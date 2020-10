Porsche GT3 Cup: Márcio Mauro comemora primeiro triunfo depois de 66 provas

Este 16 de outubro ficará sempre lembrado por Márcio Mauro. Após 66 corridas na Porsche Cup, o experiente piloto garantiu sua primeira vitória na categoria e com ingredientes para lá de interessantes. Com chuva forte no autódromo de Goiânia pela primeira vez no fim de semana, vários acidentes e saídas de pista, Márcio venceu após ficar no quase na última corrida em Interlagos.

Depois de largar em 5º, Márcio Mauro não demorou para ficar na ponta depois de fugir das batidas e dos deslizes, diante da pista molhada, de seus oponentes. Agora, está em 6º no campeonato com 81 pontos, 39 de distância para o líder Nelsinho Marcondes.

“É mais emocionante vencer na chuva. Foi bom, fiquei bem feliz. Nem sabia que tinha feito tantas corridas na Porsche, mas nunca tinha terminado em primeiro. Vários segundos, terceiros, mas é a primeira vez na frente. Foi bacana e em uma condição bem difícil da pista. Tive sorte que larguei numa posição boa e logo no começo passei o quarto e, na entrada do miolo, os primeiros saíram e o terceiro deu uma titubeada. Peguei a ponta e fui até o final”, falou sobre a corrida.

A Corrida 2 da GT3 3.8 será na manhã deste sábado, às 10h, com transmissão do Motorsport.com.

