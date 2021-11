A Porsche GT3 Cup fechou a temporada de 2021 nesta manhã em Interlagos, em evento preliminar da Fórmula 1. Nelson Monteiro, que largou na pole position dominou as ações do início ao fim e venceu a corrida, com Raijan Mascarello na segunda posição.

Mas, com o sistema de descartes, o título acabou ficando com Lucas Salles, que terminou a corrida no terceiro lugar, sendo o suficiente para a conquista, fechando em 180 pontos contra 172.

Caio Castro foi o vencedor em Interlagos na classe Sport, que teve o título de Ricardo Fontanari.

Na classe Trophy, o título ficou com Edu Guedes, que retornou ao grid da categoria neste ano, após seis anos de ausência. Bruno Campos foi o vencedor em Interlagos.

Resultados

Resultado GT3 Cup Photo by: Divulgacao

F1 2021: Guerra na pista e nos bastidores: Interlagos FERVE no sábado | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: