Porsche GT3 Cup: Nelson Monteiro relata vitória "indescritível" em Interlagos

Além de Miguel Paludo, que venceu em duas das três corridas, só que da Carrera Cup, outro piloto saiu de Interlagos com dois triunfos debaixo do braço. Nelson Monteiro venceu nas corridas 1 e 3 da GT3 Cup, sendo que a vitória de sexta-feira foi com o carro reserva.

Após os trabalhos neste sábado, ele comentou como foi o seu desempenho e a ajuda da equipe que o cerca nessa empreitada.

“Não tenho nem o que falar desse final de semana”, disse Nelsinho. “Essa última prova foi indescritível. Corrida limpa, sem safety car, sem confusões. Foi uma prova onde realmente acelerei e todos nós pilotamos.”

“Saio daqui de interlagos muito feliz. Estamos aprimorando a cada corrida, por isso não posso deixar de agradecer ao Alan Hellmeister que é meu grande mentor nessa caminhada aqui na Porsche Cup. Agora vamos ver como está a classificação geral, esse final de semana me credenciou para brigar lá no topo.”

