Porsche GT3 Cup: Urubatan Jr. 'sobra' e vence em Goiânia

O último dia da rodada tripla de Goiânia começou na manhã deste sábado com a corrida 2 da categoria GT3. Absoluto, Urubatan Júnior venceu praticamente de ponta a ponta, após ultrapassar o pole position Cristian Mohr logo na largada. A disputa foi marcada ainda por um acidente envolvendo oito pilotos do grid na primeira volta e por mais uma vitória de Nelsinho Marcondes, líder da categoria Sport.

Destaque positivo da prova foi Paulo Totaro, tendo terminado em 5º no geral e 2º entre os Sport, e foi o piloto que mais ganhou posições: 13 no total. Na disputa geral, Cristian Mohr terminou em 2º sem conseguir pressionar Urubatan e Marcondes completou o pódio.

A corrida

Logo depois da bandeira verde após as duas voltas de apresentação, Urubatan Júnior aproveitou as primeiras curvas para pular na frente de Mohr, que acabou deixando espaço. Isso aconteceu antes mesmo da terceira curva, quando César Urnhani mergulhou, mas errou a frenagem, acertou Lucas Salles, pole de ontem, e engavetou vários carros. A batida deixou veículos atravessados na área de escape e envolveu oito pilotos no total. O Safety Car teve de entrar no circuito.

Há 14 minutos do fim, foi dada a relargada. Vencedor com folga, Urubatan abriu distância e não deu chance para seus concorrentes. Nelson Monteiro, então em 3º, se complicou há uma volta da bandeirada. Até conseguiu ultrapassar Cristian Mohr no fim da reta principal, mas fritou os pneus na freada, rodou e perdeu posições até ficar em 6º. Na tentativa de se recuperar na pista, foi para o tudo ou nada, rodopiou de novo e terminou apenas em 13º.

A prova também marcou uma “rodada dupla” de Eduardo Menossi e Ayman Darwich que se chocaram na reta principal e terminaram fora dos dez primeiros.

Na classe Sport, além de Nelson Marcondes, Paulo Totaro e Danilo Menossi completaram o pódio.

Resultado

Pos Piloto 1 Urubatan Jr. 2 Cristian Mohr 3 Nelson Marcondes 4 Zeca Feffer 5 Paulo Totaro 6 Marco Billi 7 Marcio Mauro 8 Danilo Menossi 9 Chico Horta 10 Ramon Alcaraz 11 Eduardo Menossi 12 Ayman Darwich 13 nelson Monteiro 14 Leo Sanchez 15 Lucas Salles 16 Cesar Urnhani 17 Georgios Frangulis 18 André Gaidzinski

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como foi

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?