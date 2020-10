Porsche GT3 Endurance Sport: Goiânia marca defesa de liderança para Léo Sanchez e Átila Abreu

Atuais campeões e líderes da Classe GT3 Cup Sport da categoria Endurance da Porsche GT3 Cup na temporada 2020, Léo Sanchez e Átila Abreu chegam ao centro-oeste do país para a disputa dos 300 km de Goiânia, pensando em manter a liderança do campeonato que terá sua segunda etapa de um total de três provas de longa duração.

Na semana passada, na disputa da Sprint, Léo Sanchez garantiu dois pódios, mas acabou se envolvendo em um acidente que tirou o carro titular da prova deste sábado.

“Temos o desafio de equalizar e se adaptar ao carro substituto para sair daqui com a liderança. Vamos treinar bastante, buscar o equilíbrio e conquistar o objetivo”, afirmou Léo Sanchez.

Além do carro substituto, Átila e Léo também estão de olho nas condições climáticas que apontam possibilidade de 70% de chuva para o horário da prova. Ao contrário do que se pode imaginar, essa previsão deixa os pilotos animados.

“Tem a questão de desgastar menos o carro, e isso é importante porque Goiânia, normalmente, é muito quente e seco. Como consegui os pódios na semana passada andando na chuva, acredito que é uma boa previsão para nós”, disse Léo.

“Já comecei a chamar o Léo de peixe, porque ele tem se dado bem nas pistas molhadas. Foi assim em São Paulo e Goiânia, na semana passada. Será mais um desafio de estratégia e pista para garantirmos um bom resultado”, avaliou Átila abreu.

