Neste fim de semana Leonardo Sanchez encara a última etapa da Porsche Cup Sprint, em Interlagos. O evento faz parte do GP São Paulo de Fórmula 1, disputado em duas provas.

Não é a primeira vez que o piloto do carro #15 disputa uma preliminar da categoria máxima do automobilismo. Em 2019 o então estreante na categoria teve o gostinho de correr sob os holofotes dos dirigentes e pilotos da F1 em um autódromo lotado pela torcida brasileira.

Na temporada 2021 da Porsche Cup Leonardo Sanchez ocupa o quinto lugar na classe Sport e o 10º lugar geral, portanto, vencer a prova mais importante do ano pode colocar o piloto em uma posição ainda melhor na classificação.

Interlagos é palco de ótimas lembranças para Sanchez, além de já ter subido no pódio nesta temporada, foi no autódromo paulista que o piloto conquistou o título da Porsche GT3 Cup Endurance Series em 2019 e o bicampeonato da Endurance na classe Sport em 2019 e 2020.

“Eu estou muito animado não só para correr em uma pista que eu gosto e conheço bastante mas também pela possibilidade de competir em uma preliminar da maior categoria do automobilismo mundial. Vou focado para terminar no top 3 da classe Sport e avançar na classificação geral".

A etapa de Interlagos da Porsche Cup prevê treino classificatório na sexta-feira, corrida 1 no sábado e corrida 2 no domingo.

Programação da etapa:

Sexta-feira, 12 de novembro

14h - Treino Classificatório

Sábado, 13 de novembro

10h - Corrida 1

Domingo, 14 de novembro

14h - Corrida 2

