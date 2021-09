A vitória pode não ter vindo para Miguel Paludo no fim de semana da Porsche Cup em Curitiba. Mas com o segundo lugar na prova do domingo, Paludo sai da capital paranaense com uma vantagem ainda maior na liderança da Carrera Cup e, por isso, já pensa nas duas etapas que definirão o campeão de 2021.

Paludo protagonizou uma bela disputa com Renan Pizii no domingo, com a prova sendo encerrada antes dos 25 minutos devido a uma bandeira vermelha a 90 segundos do fim. Paludo parabenizou o competidor pelo triunfo.

“Tirando o lado de competidor, fico muito feliz pelo Renan. Ele merece a vitória. Sei o quanto ele se dedicou para vencer. É um cara que não erra e é muito rápido. Não foi sorte, foi merecimento”.

Mas Paludo destaca o desafio que é correr com 50 quilos a mais neste ano, algo que interfere na performance global do carro.

“Do meu lado, fiz o que era possível com 50 quilos de lastro está muito difícil de ultrapassar, especialmente aqui. Eu entrava na reta embutido nele, mas ele abria. Eu sabia que seria uma temporada difícil, com 20 quilos adicionais aos 30 do ano passado. Até o acerto de balanço do carro tem sido mais difícil de encontrar. Saímos aqui com bons pontos no campeonato, abrindo um pouco, então agora é focar nas próximas etapas”.

Restam duas etapas da Sprint em 2021: Goiânia e Interlagos. E Paludo acredita que a prova de outubro será a mais difícil das duas.

“Goiânia é uma pista que vai ser difícil também. Interlagos é super difícil também, com a subida da Junção e tudo mais, mas é uma pista em que temos uma ótima performance. Goiânia também, mas ainda não andei lá com 50 quilos, então será um aprendizado para todos”.

“Interlagos será a decisão do campeonato, correndo com a Fórmula 1, então não tem treino, tem muita pressão e eu, graças a Deus, já tenho experiências assim na NASCAR, correndo sem treinos, classificação nem nada. Então espero estar bem preparado para chegar lutando pelo título”.

