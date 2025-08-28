Marçal Muller mais uma vez converteu sua performance em pontos importantes no campeonato de Sprint da Porsche Cup Brasil ao dominar completamente a jornada desta quinta-feira (28) no Estoril.

O piloto da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup cravou as duas poles pela manhã e liderou todas as voltas da primeira corrida, realizada no início da tarde pelo horário local, para vencer pela terceira vez na temporada.

Em 2025, Muller soma agora seis poles, três vitórias e dois pódios adicionais — resultados que consolidam sua retomada no campeonato após um início de ano desafiador. Além disso, o gaúcho liderou quatro treinos livres, mostrando velocidade constante em praticamente todos os finais de semana.

“Vamos fazer o possível para conquistar o máximo de poles e vitórias até o final do campeonato. Somos merecedores de estar aqui e estou contente com a performance de hoje. No início não encaixamos tão bem o carro, mas depois construímos uma vantagem e deu tudo certo. Amanhã vamos largar da pole e defender nossa posição para buscar mais uma vitória.”



A sexta-feira (29) ainda reserva a segunda corrida Sprint da 6ª etapa no circuito lusitano, às 06h35 (horário de Brasília). No sábado (30), os pilotos retornam ao Estoril para o início da programação da Endurance Series, que terá a corrida de 300 km no domingo (31), às 10h. Todas as disputas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

