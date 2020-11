A Porsche GT3 Cup realizou a segunda etapa do final de semana em Interlagos com três postulantes ao título, Nelson Marcondes, Nelson Monteiro e Urubatan Jr. A prova que teve como vencedor Cristian Mohr foi movimentada. Muitas batidas, ultrapassagens e, no final, ainda será preciso esperar a última corrida para descobrir o campeão de 2020.

Nelson Marcondes só não pode levar a bandeira preta para garantir o título, Nelson Monteiro e Urubatan Jr. precisam vencer e torcer pela desclassificação do piloto do carro #199.

Na largada Francisco Horta manteve a liderança no “S” do Senna mas foi superado na curva do lago por Urubatan Jr. que já havia ultrapassado Cristian Mohr.

A largada vitimou o líder do campeonato Nelson Marcondes, o piloto do carro #199 abriu muito na entrada do “S” e, quando voltou, bateu em Urubatan e abandonou a prova.

Na terceira volta Cristian Mohr colocou por dentro na entrada do laranjinha e assumiu a segunda colocação de Francisco Horta. Enquanto isso Georgios Frangulis abandonava a prova ainda em decorrência da batida com Marcondes na largada.

Na volta seguinte Mohr iniciou os ataques em Urubutan Jr., o piloto do carro #3 colocou de lado na reta dos boxes e assumiu a liderança. Na classe Sport Leonardo Sanchez liderava, seguido por Ayman Darwich e Ricardo Fontanari.

Na quinta volta Lucas Salles rodou no “S” do Senna, caindo de sexto para o 15º lugar da prova. A curva um do traçado paulista também vitimou o vice-líder do campeonato, Nelson Monteiro, que vinha em 12º lugar e caiu para a décima sexta colocação após a rodada.

No pelotão da frente Cristian Mohr abria quase dois segundos de vantagem para Urubatan Jr., enquanto Francisco Horta começa a ter a terceira posição ameaçada por Marcio Mauro.

Neste momento todas as atenções da prova estavam em Nelson Monteiro que ocupava o 14º lugar mas precisava escalar o pelotão para ter chance de assumir a liderança. Marcondes assistia dos boxes e torcia para que o resultado da prova se mantivesse, assim conquistaria o título.

Na nona volta Marcio Mauro colocou por dentro no “S” do Senna e assumiu a terceira colocação de Francisco Horta. Cristian Mohr seguia na liderança, a frente de Urubatan Jr.

Faltando menos de cinco minutos para o término da prova Nelson Monteiro ganhou mais duas posições e assumiu o 12º lugar. Urubatan Jr. que vinha na segunda colocação se colocava na disputa pelo título também, com isso a definição do campeonato estava ficando para a terceira e última prova do final de semana.

Na volta 13 nada mais do que três pilotos rodaram, Paulo Totaro bateu na saída da curva do sol, Marco Billi rodou na saída do mergulho e Zeca Feffer travou os pneus dianteiros e rodou na entrada do “S” do Senna.

Na volta seguinte Francisco Horta tentou ganhar a terceira posição de Marcio Mauro na entrada da curva um, rodou mas voltou na quarta colocação.

Na última volta da prova Nelson Monteiro assumiu a décima colocação da prova, se mantendo na luta pelo título. Urubatan Jr. perdeu a segunda colocação para Marcio Mauro após perder o controle do carro na freada da curva da junção.

Após 16 voltas percorridas em Interlagos, Cristian Mohr venceu pela segunda vez no final de semana. Na categoria Sport a vitória ficou com Leonardo Sanchez.

Confira o Top 10 da prova 2 da Porsche GT3 Cup:

1 - Cristian Mohr

2 - Marcio Mauro

3 - Uurubatan Jr.

4 - Francisco Horta

5 - Leonrdo Sanchez*

6 - Cesar Urnhani

7 - Ramon Alcaraz*

8 - Ayman Darwich*

9 - Ricardo Fontanari

10 - Nelson Monteiro

*Categoria Sport

