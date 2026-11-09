Porsche: Morestoni fecha ano de estreia na Carrera Sport com seu primeiro pódio
Piloto celebra novamente em final de semana preliminar da Fórmula 1
Silvio Morestoni
Foto de: Rodrigo Ruiz
O piloto Silvio Morestoni conseguiu seu pódio para fechar o ano em alta. Após bater na trave em diversas oportunidades em 2026, o catarinense terminou na quinta posição da Porsche Carrera Sport e conseguiu seu primeiro pódio pela classe.
Morestoni largou da 24ª colocação geral e 11ª colocação na Sport, fazendo uma boa escalada para conseguir seu lugar no pódio. O piloto subiu 11 posições no geral e seis dentro da categoria, chegando com muito oportunismo.
No final, o piloto conseguiu a quinta posição após grande disputa com Chico Horta. Os dois trocaram de posição algumas vezes, com o catarinense levando a melhor para conquistar seu primeiro pódio de 2026.
“Estava precisando disso. Tive oito situações de acidentes em corridas que me impediram de ir para o pódio, enquanto sempre parecia faltar algo na qualificação. Dessa vez, o bigode do carro caiu e perdi downforce durante toda a sexta-feira. Saí de 24º para conseguir chegar em 5º na Sport. Estou muito feliz de tirar esse peso, vimos que a velocidade estava presente e faltava encaixar só os detalhes. Daqui para frente é só para cima e na Endurance estaremos de volta".
Agora, o piloto se prepara para a última corrida do Endurance na Porsche Cup. A corrida de longa duração terá 500km e será realizada no mesmo autódromo de Interlagos, no dia 28 de novembro.
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Honda admite dificuldade em explicar 13º abandono de Stroll em 2026
F1: Ocon 'abre o coração' após perder vaga na Haas
F1 descarta encerramento da temporada em Ímola e mantém planos para Catar e Abu Dhabi
F1 - Verstappen faz provocação sobre atrito Leclerc x Hamilton: “Eu nunca contrataria dois 1º pilotos”
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários