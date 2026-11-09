O piloto Silvio Morestoni conseguiu seu pódio para fechar o ano em alta. Após bater na trave em diversas oportunidades em 2026, o catarinense terminou na quinta posição da Porsche Carrera Sport e conseguiu seu primeiro pódio pela classe.

Morestoni largou da 24ª colocação geral e 11ª colocação na Sport, fazendo uma boa escalada para conseguir seu lugar no pódio. O piloto subiu 11 posições no geral e seis dentro da categoria, chegando com muito oportunismo.

No final, o piloto conseguiu a quinta posição após grande disputa com Chico Horta. Os dois trocaram de posição algumas vezes, com o catarinense levando a melhor para conquistar seu primeiro pódio de 2026.

“Estava precisando disso. Tive oito situações de acidentes em corridas que me impediram de ir para o pódio, enquanto sempre parecia faltar algo na qualificação. Dessa vez, o bigode do carro caiu e perdi downforce durante toda a sexta-feira. Saí de 24º para conseguir chegar em 5º na Sport. Estou muito feliz de tirar esse peso, vimos que a velocidade estava presente e faltava encaixar só os detalhes. Daqui para frente é só para cima e na Endurance estaremos de volta".

Agora, o piloto se prepara para a última corrida do Endurance na Porsche Cup. A corrida de longa duração terá 500km e será realizada no mesmo autódromo de Interlagos, no dia 28 de novembro.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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