Porsche retoma atividades com Rodrigo Mello e LEGO na mira dos rivais

Se tem alguém que pode ser chamado de vencedor em 2020, esse alguém é o Porsche LEGO ® Technic #29 de Rodrigo Mello. O carro baseado no brinquedo já entrou para a história da Porsche Cup Brasil ao ser o único com vitória nas três competições realizadas pela categoria neste ano: na pista real, em março, nos eSports (em parceria com o piloto virtual Luiz Felipe Tavares) e no Desafio dos Layouts.

Mesmo com tantas conquistas nesta temporada, o o Porsche LEGO ® Technic #29 agora volta para a realidade com o retorno das competições da categoria neste fim de semana em Interlagos, seguindo um rígido protocolo de procedimentos por conta da pandemia, como o uso obrigatório de máscara e escudo facial - nada que incomode os pilotos, acostumados a balaclava e capacete.

"Se precisasse ficar de capacete o tempo todo eu ficava", brinca Mello, que venceu uma das duas provas que abriram a temporada no mesmo circuito em março, pouco antes do início da quarentena e da suspensão das atividades esportivas. "É uma nova realidade e teremos de conviver com ela se quisermos voltar a competir, pois queremos fora da pista a mesma segurança que sentimos dentro dos carros da Porsche", comenta o piloto-advogado.

Vice-líder da divisão Carrera Cup Sport 4.0 com 17 pontos, apenas um atrás de Rodolfo Toni, o piloto apoiado pela Lego, i2Go, Melcheds e SPontes parte agora para a sequência de uma jornada atrás do que falta para ser uma temporada perfeita do #29: o título. "Preciso retornar para o carro tudo o que de bom ele me traz e o título é um objetivo estabelecido desde o início do ano. E seria lindo fechar uma temporada que já é especial para mim com esse resultado. Porém, temos um longo caminho pela frente e meus rivais são extremamente competentes, então, para podermos comemorar lá na frente, seguiremos trabalhando duro desde já", completa.

As duas corridas da Porsche Cup, como manda a tradição, serão realizadas nos sábado, sendo duas de cada classe (Carrera e GT3). Mello e o #29 correm às 12h23 e 15h23. Confira abaixo a programação completa do fim de semana e os cinco melhores da Porsche Carrera Cup Sport 4.0:

Programação:

Sexta-feira, 14 de agosto

13h: Treino livre 1 – Carrera Cup

13h55: Treino livre 1 – GT3 Cup

15h35: Classificação – Carrera Cup

16h22: Classificação – GT3 Cup

Sábado, 15 de agosto

11h20: Corrida 1 – GT3 Cup

12h23: Corrida 1 – Carrera Cup

14h20: Corrida 2 – GT3 Cup

15h23: Corrida 2 – Carrera Cup

Os cinco melhores da Carrera Cup Sport 4.0:

1. Rodolfo Toni, 18 pontos

2. Rodrigo Mello, 17

3. Maurizio Billi, 16

4. Fran Lara, 15

5. Roman Ziemkiewicz, 10