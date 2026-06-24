Porsche Sprint Challenge Brasil tem 21 inscritos para a etapa do Algarve

A terceira etapa do campeonato da Porsche Sprint Challenge Brasil começa a tomar forma com a lista de inscritos para a jornada no Algarve, que vai marcar o fim de um jejum de 95 dias desde a última atividade oficial da categoria, no Velocitta.

O inusual intervalo foi imposto pelo adiamento da etapa 3, originalmente marcada para Goiânia, cuja pista passa por adequações no pavimento.

A categoria dos carros 911 Cup da geração 991.2 realizou duas etapas em 2026, em Interlagos e no Velocitta. Na primeira reunião, Gerson Campos ficou com as duas vitórias com o Porsche #82 enquanto, na segunda, no interior do Estado, Enrico Pedrosa, piloto categorizado também na divisão Sport, foi o nome da categoria, ao estrear no evento vencendo as duas baterias.

Após quatro provas, a liderança é de Campos, com 92 pontos conquistados. Will Cesar aparece em segundo na classificação do campeonato, com 74. Cecilia Rabelo tem 73 e Daniel Neumann soma 70. Enrico Pedrosa e Caio Castro aparecem empatados com 53 pontos, com os critérios de desempate em favor de Pedrosa.

Já na categoria Sport os três primeiros são Cecilia Rabelo (com 58 pontos na divisão), Neto Heil (38) e Marco Mascari (34).

Claudio Simão lidera na Challenge Rookie, com 54 tentos. Completam o top 3 Lucas Castellani (36) e Raphael Bernardes (34).

A etapa do Algarve terá atividades a partir de quinta-feira, 2 de julho, com dois treinos da Porsche Sprint Challenge Brasil. Na sexta-feira há mais duas sessões no cronograma, para os 21 pilotos do grid buscarem o melhor acerto dos carros no seletivo traçado de 16 curvas e 4,653 km de extensão que recebeu a F1 em 2020 e 2021 e já foi anunciado como palco de GPs da categoria máxima nas temporadas de 2027 e 2028.

No sábado acontece o treino classificatório, com uma sessão de Q1 dedicada à Challenge Rookie e outra à Sport e Challenge. A seguir os dez mais velozes do Q1 voltam à pista para determinar as cinco primeiras filas da corrida 1, que tem largada à tarde no horário local. No domingo acontece a segunda prova de 25 minutos mais uma volta, com inversão das primeiras posições do grid determinada por sorteio pelo piloto vencedor da corrida 1.

Na semana seguinte o mesmo autódromo vai novamente receber os carros da geração 991.2, desta vez como integrantes do grid de abertura do certame de corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil, composto também dos carros da geração 992, que disputam o campeonato de sprint da Porsche Carrera Cup Brasil. No dia 12 de julho acontece a primeira corrida de 300 km do calendário, a etapa de abertura do Porsche Endurance Challenge Brasil.

Porsche Sprint Challenge Brasil - Etapa 4 - Algarve:

Lista de inscritos:

#21. Daniel Neumann

#22. Caio Castro

#66. Sadak Leite

#82. Gerson Campos

#134. Will Cesar

#3. Gabriel Guper (S)

#10. Nicholas Garfinkel (S)

#15. Marco Mascari (S)

#78. Enrico Pedrosa (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#331. Neto Heil (S)

#4. Charles Gruenberg (R)

#7. Adriano Valverde (R)

#16. Gabriel Cestari (R)

#18. Ricardo Zylbermann (R)

#23. Lucas Castellani (R)

#91. Dilson Peres Jr (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#121. Denis Ferrer (R)

#222. Eldo Umbelino (R)

#777. Marcelo Bentivoglio (R)

(S) Sport

(R) Rookie

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