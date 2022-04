Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Sprint Challenge realizou na manhã deste sábado o treino que definiu o grid de largada da corrida 1 no Velocitta, segunda etapa do campeonato de 2022.

Raijan Mascarello foi o pole position, ao cravar 1min30s235, à frente de Marcelo Tomasoni por apenas 0s098. Cristian Mohr, Daniel Correa e Ricardo Fontanari completaram o top 5.

Na classe Sport, Guilherme Bottura levou a melhor, em sexto lugar no geral. Gustavo Zanon será o pole na classe Rookie, saindo da 16ª posição no geral.

A Corrida 1 da Porsche Sprint Challenge acontece neste sábado, às 13h50, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Grid de largada

Posição Piloto 1 R. Mascarello 2 M. Tomasoni 3 C. Mohr 4 D. Correa 5 R. Fontanari 6 G. Bottura 7 M. Mariotti 8 M. Mauro 9 V. Neves 10 U. Junior 11 N. Marcondes 12 R. Alcaraz 13 C. Castro 14 J. Junior 15 A. Darwich 16 G. Zanon 17 A. Gaidzinski 18 N. Aboultaif 19 P. Cifali

