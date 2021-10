A Porsche Cup teve um sábado movimentado em Goiânia. A segunda etapa da Endurance em 2021 foi marcada por belas disputas e vitórias importantes de Miguel Paludo e Dennis Dirani na Carrera e Marçal Müller e Matheus Iorio na GT3, mas com vários pilotos se destacando ao longo das mais de duas horas de prova.

Dennis Dirani segurou bem a liderança com o #7. Enzo Elias contornou a primeira curva em segundo com o #73, mas Gaetano di Mauro jogou pesado com o #88 e ultrapassou antes da curva 3 para ser vice-líder. Werner Neugebauer foi outro destaque da largada, levando o #8 de sexto no grid para a quarta posição. Outro grande salto foi de Nelson Piquet Jr, de 11º para sexto com o #29.

O líder na GT3 Cup era o carro #555, com Nicolas Costa em 17º no geral.

Piquet passou Lara na volta 5 e Feldmann tentou aproveitar o espaço para vir junto, sem sucesso. Na passagem seguinte, Piquet ultrapassou Werner no fim da reta. Feldmann tentou a mesma manobra sobre Lara imediatamente atrás, mas os carros #1 e #3 se tocara. Alceu teve um pneu danificado e, a seguir, acabou atravessando uma freada após tentativa de defesa contra assédio do #9, de Cesar Ramos.

Na nona volta foi a vez de Di Mauro enquadrar Dirani no fim da reta, pela ponta da corrida. Mas o #88 perdeu rendimento no meio da volta com aparente problema de câmbio e foi forçado a levar a máquina para os pits. Feldmann entrou no box na volta seguinte, para a primeira parada do carro #1.

Com 15 minutos de prova, Dirani liderava com o #7 a 4s de vantagem sobre Enzo Elias. Piquet se aproximava em terceiro lugar, com Cesar Ramos em quarto e Neugebauer em quinto. Pela GT3 a liderança era de Sergio Jimenez com o #12, no geral, Sport e Trophy.

Na volta 13 Piquet passou Enzo no fim da reta. A diferença do #29 para o #7 na liderança era de 4.5s no fim daquele giro. Os três primeiros lideravam, respectivamente, no geral, Carrera Sport e Carrera Trophy.

No fim da volta 18, enquanto Dirani perdia tempo negociando ultrapassagens sobre carros da GT3 Cup que batalhavam entre si, Piquet levou o #29 para a primeira parada obrigatória.

Com meia hora de prova, a liderança seguia com Dirani a 3.664 de distância de Enzo Elias (liderando na Sport e Trophy). Na GT3 Cup o líder era o #555, com Nicolas Costa.

Dirani recolheu para o primeiro pit do #7 na volta 23. Elias seguiu na pista, assumindo a liderança.

O #73 entrou nos pits no fim da volta 28, com 21.568s de vantagem sobre o #3. Nessa altura da corrida, apenas 8, dos 34 carros do grid prolongavam seu stint inicial. Lara liderava no geral e na Sport, Galid Osman, com o #32 liderava a GT3 Cup no geral e na Sport, em quinto no geral.

No fim da volta 33, Lara entrou nos pits, bem como o segundo colocado Pedro Aguiar. Em terceiro no geral, Lucas Salles veio junto, seguido por Caio Castro e Lineu Pires. Todos eles já haviam percorrido o requisito mínimo de 32 voltas na prova.

Após o primeiro pit de todos os carros, o #7 voltou para a liderança com Paludo. Giassi vinha 8.2s atrás, liderando na Carrera Sport e Carrera Trophy. Giaffone era terceiro com o #9. Sergio Sette Câmara, com o #11, e Rodrigo Mello, com o#29, completavam o top5.

Na marca de uma hora de prova, Paludo voltou aos pits após um stint de apenas 14 voltas. Giassi assumiu a liderança no geral, Sport e Trophy. Pela GT3 Cup, Matheus Iorio liderava com o décimo posto no geral. Ayman Darwich liderava a Sport com o #555 e Carlos Ambrósio a Trophy com o #99.

Na volta 40, o carro mais veloz da pista era o #20, de Ricardo Zonta. O ex-F1 protagonizou bela ultrapassagem sobre Eduardo Menossi, para entrar no top5.

Sette Câmara passou Giaffone no fim da reta na volta 42, colocando o carro #11 em segundo lugar. A desvantagem do titular da Fórmula E para Giassi na liderança era de 15s.

Giassi entrou nos pits com o carro #73 na volta 47, com isso o #11 foi para a cabeça do pelotão. Faltando 30 voltas para o fim, o segundo era Menossi, com o #85, liderando na Sport e Trophy. Em sexto no geral, o #32 de Paulo Sousa liderava a GT3 Cup geral e Sport, enquanto Abbate, com o #440, liderava na GT3 Trophy com o sétimo lugar no geral.

Com o segundo round de pits realizado, o #7 voltou para a liderança sob comando de Paludo. Giassi era o segundo, com cerca de 5s de margem para o #8, pilotado por Fabio Carbone. Imediatamente atrás vinha muito rápido o #3, com Gui Salas.

Com 1h30 de prova e faltando 25 voltas para o fim, Salas deixou Carbone para trás na reta. Paludo liderava com 19s sobre Giassi. Na GT3 Cup, a liderança era do #17, com Marçal Müller. O carro líder na GT3 Sport era o #15, com Átila Abreu. Pela GT3 Trophy o primeiro era o #880, do colombiano Sebastian Moreno.

Paludo trouxe o #7 para os pits a 20 voltas da bandeirada. Giassi ficou mais quatro na pista. Salas herdou a liderança com o #3, mas entrou no box na volta seguinte.

Com o pelotão reordenado e sem pit-stops devidos, Dennis Dirani liderava com o #7. Salas saiu do box uma volta depois do #3 e emparelhou sua máquina com a de Enzo Elias. Prevaleceu Salas no contorno da curva 2 para ser vice-líder.

Ricardo Zonta, em quarto com o #20, e Fabio Carbone, em quinto com o #8, completavam o top5. Pela GT3 Cup, a liderança era do #17, com Matheus Iorio. Tony Kanaan liderava a GT3 Sport com o #22 e Gustavo Farah era o melhor Trophy com o #880.

Com duas horas de prova, o #7 liderava com folga, seguido pelos carros #3, #73, #20 e #8. Salas vinha tirando a diferença de Dirani, mas não o suficiente para atacar pela vitória. As grandes disputas dentro do top5 eram entre Zonta e Enzo Elias pelo terceiro lugar e Carbone e Sette Câmara pelo quinto.

Iorio seguia imbatível na GT3 Cup, seguido pelo #87 de Alan Hellmeister, o #19 de Rafa Suzuki e o #22 de Tony Kanaan (liderando na Sport). Gustavo Farah, com o #880, liderava a Trophy.

Dirani venceu com autoridade. Salas veio em segundo (vencendo na Sport) e Enzo em terceiro (vencendo na Trophy). Zonta e Sette Câmara completaram o top5.

Iorio venceu pela GT3 Cup, com Hellmeister em segundo e Suzuki em terceiro. O pódio foi completado pelos carros #22 (vencendo na Sport com Caio Castro e Tony Kanaan) e #555, de Ayman Darwich e Nicolas Costa. A vitória na Trophy ficou com o #880, de Gustavo Farah e Sebastian Moreno.

O que eles disseram:

“Geralmente o Miguel fazia a largada, mas dessa vez invertemos para tentar algo diferente. Andei em um ritmo muito forte no meu stint, cheguei exausto no box. O Miguel fez um ótimo trabalho nos stints dele guardando os pneus e só tive o trabalho de trazer para casa.”

Dennis Dirani

“Essa vitória estava engasgada comigo! Ano passado perdemos a vitória depois de largar na pole e uma bandeira amarela nos tirar a vitória. Hoje deu tudo certo e conseguimos vencer. Tenho que agradecer ao Dennis pela parceria aqui e vamos para Interlagos que com pontuação dobrada tudo pode acontecer.”

Miguel Paludo

“Deu tudo certo! Consegui me acostumar com o carro no meio da corrida, fazia muito tempo que não andava no 3.8. O Matheus fez uma ótima corrida e conseguimos fazer uma boa prova! Dedicamos essa vitória para a recuperação do Ricardo Fontanari.”

Marçal Muller

“Ele [Ricardo Fontanari] fica emocionado, mas é por que ele sabe que tudo isso aconteceu por conta dele. Essa vitória é para esse paizão que a vida me deu.”

Matheus Iorio

“Essa foi uma vitória puxada. Dei 33 voltas no meu stint, ainda mais que era a minha primeira vez andando aqui. Consegui imprimir um ritmo bom e o Gui Salas novamente deu show para garantir a vitória. Fico muito feliz pela liderança no campeonato e vamos motivados decidir o título em São Paulo.”

Fran Lara

“Conseguimos nosso objetivo! A temperatura estava muito alta, foi bem sofrido dentro do carro. O último stint foi bem quente. Acelerei no limite nos últimos momentos e garantimos a vitória na classe. Nossa estratégia era começar mais conservador e chegar pro fim da prova com mais agressividade e funcionou muito bem. O Fran fez um grande trabalho.”

Guilherme Salas

“Conseguimos nosso objetivo maior que era a vitória na nossa categoria. Disputamos a vitória na geral, mas nosso objetivo é nossa classe. Estamos muito fortes no campeonato geral contra ótimos pilotos. Saímos daqui de Goiânia fortes para a disputa dos dois campeonatos.”

Enzo Elias

“Estava muito calor aqui, difícil de poupar equipamento e o preparo físico. Estou muito feliz com o trabalho que estamos fazendo. Conseguimos duas vitórias na categoria até agora, liderando o campeonato e na disputa pela geral. Nunca tinha andado nessa pista, o Enzo me ensinou todos os segredos de andar aqui e deu muito certo.”

Jeff Giassi

“Fico muito feliz em ganhar, sempre bom vencer e ainda mais do jeito que foi hoje. Uma briga boa na pista, consegui fazer o combinado com o Tony de entregar o carro em primeiro para ele e no fim deu tudo certo.”

Caio Castro

“O Caio fez um ótimo trabalho e a equipe também. A disputa com o Suzuki foi emocionante para a terceira posição na geral. Muito orgulhoso da nossa vitória! O carro estava perfeito. Troféu de vencedor de Porsche eu ainda não tinha, esse vai para um lugar especial na minha casa.”

Tony Kanaan

“Liderando os campeonatos de Sprint e Endurance não posso negar que haverá tensão no final. Vamos ter que dar o máximo em Interlagos porque serão corridas muito disputadas. Vai ser difícil, mas é um prazer competir pelos dois campeonatos”

Lucas Salles

“Estou muito feliz com o pódio, ainda mais feliz em correr junto com o Nelsinho. Senti que me faltou um pouco de ritmo, ele andou muito! Largando de P11 e me entregando em segundo chegando no líder. Isso só serviu para mostrar mais uma vez o piloto que ele é. Evoluímos muito aqui hoje”

Rodrigo Mello

“Uma prova difícil. Arriscamos na estratégia, mas é muito difícil de prever o que vai acontecer ao longo da corrida. O acerto do carro não estava dos melhores e isso não ajudou o Rodrigo. Quem correu a vida inteira consegue segurar o carro quando o ajuste não é o ideal, mas para ele que tem pouco tempo de automobilismo atrapalha muito não ter o carro bem acertado. Vou trabalhar junto com o engenheiro para conseguir o melhor setup para que ele consiga mostrar todo o potencial dele na pista. Foi bom voltar a andar depois de muito tempo, só tenho as últimas corridas aqui na Porsche que é o melhor evento do Brasil.”

Nelson Piquet Jr

“Muito feliz de estrear na categoria e já conquistar dois troféus, foi a realização de um sonho. Primeira vez no Brasil andando de Porsche. Agradeço ao convite do Gustavo e aos mecânicos que fizeram um ótimo trabalho também.”

Sebastian Moreno

“Esse foi o resultado de dois anos de trabalho muito sério e muito esforço. Meu companheiro fez os cursos da Porsche junto comigo na Europa e foi um piloto muito sério hoje. Veloz e cuidadoso para trazer o carro para casa. O calor foi um desafio enorme, mas para mim, o maior desafio foi atingir o nível dos outros competidores que exirigam muito da gente ao longo da prova.”

Gustavo Farah

“Hoje fizemos uma boa corrida, mas infelizmente tivemos uma punição no fim, caindo de segundo para quarto lugar. Mesmo assim fico extremamente feliz por sair na liderança da minha classe e sei que seremos competitivos em Interlagos com a volta do Marcio Mauro, que é a grande força da nossa equipe”

Paulo Totaro

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

