Marçal Muller é o mr pole position da Porsche Cup em 2025. Atual campeão, o piloto gaúcho ampliou sua coleção de troféus Mobil™ de pole position garantindo mais duas voltas imbatíveis para as corridas de sprint do GP de Cascais.

O carro #544 só deixou escapar uma pole no ano, quando largou em segundo em Interlagos. Em todas as outras ocasiões, Muller colocou seu Porsche na posição de honra, inclusive na prova de abertura do campeonato de endurance no Algarve, em dupla com Felipe Fraga.

Com a 15ª pole na Carrera conquistada no Estoril, Muller alcançou Ricardo Rosset como o quarto colocado no ranking de poles nos 20 anos de história da Porsche Cup. Considerando também sua passagem pela Challenge, Muller tem 24 poles na carreira com os carros de competição mais produzidos no planeta.

O GP de Cascais tem duas corridas curtas nesta quinta e outras duas na sexta, além da prova de endurance de 300 km no domingo.

O que eles disseram:

“Estou muito feliz. Conseguimos algumas poles durante o ano, mostrando que estamos competitivos e agora não foi diferente. O time me entregou um carro muito bom, bem equilibrado e conseguimos mais uma vez o melhor tempo do quali. Espero fazer o meu melhor também no próximo quali e nas corridas e fazer tudo que está ao meu alcance para ganhar as corridas. Estou muito feliz também com a volta no segundo quali, mesmo passando um pouquinho em uma freada em uma das curvas.”

Marçal Muller, pole da Carrera nas corridas 1 e 2

“É muito importante conseguir dar o meu melhor na classificação. Consegui dar meu máximo e mesmo com a penalização de dez posições no grid temos chance de bons resultados. Gosto de correr no Estoril, onde o Senna venceu na F1 pela primeira vez e vou trabalhar para ganhar a minha primeira corrida de Porsche aqui também.”

Alceu Feldmann Neto, pole da Sport na corrida 1

“Fizemos um ótimo trabalho. Primeira vez na vida que eu fiz um pódio e ganhei uma corrida foi no Estoril. Tenho um carinho especial por Cascais, onde morei durante dois anos. Começamos bem no primeiro quali e agora vamos estudar para repetir no segundo.”

Leonardo Sanchez, pole da Rookie na corrida 1

“Muito importante essa pole. O primeiro quali não foi 100% e tivemos um tempo para estudar com a equipe e melhorar para ser o primeiro na categoria na corrida 2. Vamos buscar escalar posições na corrida 1 e tentar sustentar entre os primeiros na prova do domingo.”

Sebá Malucelli, pole da Sport na corrida 2

“Estou feliz demais, porque no primeiro quali passei para o mecânico a asa errada. Era muito perigoso e não dava tempo de voltar. Para o segundo quali ajustamos tudo e foi o que precisava para entregar o meu melhor e agradecer a torcida de todo mundo em Blumenau e Santa Catarina.”

Silvio Morestoni, pole da Rookie na corrida 2



CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!