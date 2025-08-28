Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

Porsche: Veja o que disseram os pole positions da etapa do Estoril

Marçal Muller saiu com ambas as poles da classe Carrera Cup

Editado:
Marçal Muller

Marçal Muller é o mr pole position da Porsche Cup em 2025. Atual campeão, o piloto gaúcho ampliou sua coleção de troféus Mobil™ de pole position garantindo mais duas voltas imbatíveis para as corridas de sprint do GP de Cascais.

Leia também:

O carro #544 só deixou escapar uma pole no ano, quando largou em segundo em Interlagos. Em todas as outras ocasiões, Muller colocou seu Porsche na posição de honra, inclusive na prova de abertura do campeonato de endurance no Algarve, em dupla com Felipe Fraga.

Com a 15ª pole na Carrera conquistada no Estoril, Muller alcançou Ricardo Rosset como o quarto colocado no ranking de poles nos 20 anos de história da Porsche Cup. Considerando também sua passagem pela Challenge, Muller tem 24 poles na carreira com os carros de competição mais produzidos no planeta.

O GP de Cascais tem duas corridas curtas nesta quinta e outras duas na sexta, além da prova de endurance de 300 km no domingo.  

O que eles disseram:

“Estou muito feliz. Conseguimos algumas poles durante o ano, mostrando que estamos competitivos e agora não foi diferente. O time me entregou um carro muito bom, bem equilibrado e conseguimos mais uma vez o melhor tempo do quali. Espero fazer o meu melhor também no próximo quali e nas corridas e fazer tudo que está ao meu alcance para ganhar as corridas. Estou muito feliz também com a volta no segundo quali, mesmo passando um pouquinho em uma freada em uma das curvas.”
Marçal Muller, pole da Carrera nas corridas 1 e 2

“É muito importante conseguir dar o meu melhor na classificação. Consegui dar meu máximo e mesmo com a penalização de dez posições no grid temos chance de bons resultados. Gosto de correr no Estoril, onde o Senna venceu na F1 pela primeira vez e vou trabalhar para ganhar a minha primeira corrida de Porsche aqui também.”
Alceu Feldmann Neto, pole da Sport na corrida 1

“Fizemos um ótimo trabalho. Primeira vez na vida que eu fiz um pódio e ganhei uma corrida foi no Estoril. Tenho um carinho especial por Cascais, onde morei durante dois anos. Começamos bem no primeiro quali e agora vamos estudar para repetir no segundo.”
Leonardo Sanchez, pole da Rookie na corrida 1

“Muito importante essa pole. O primeiro quali não foi 100% e tivemos um tempo para estudar com a equipe e melhorar para ser o primeiro na categoria na corrida 2. Vamos buscar escalar posições na corrida 1 e tentar sustentar entre os primeiros na prova do domingo.”
Sebá Malucelli, pole da Sport na corrida 2

“Estou feliz demais, porque no primeiro quali passei para o mecânico a asa errada. Era muito perigoso e não dava tempo de voltar. Para o segundo quali ajustamos tudo e foi o que precisava para entregar o meu melhor e agradecer a torcida de todo mundo em Blumenau e Santa Catarina.”
Silvio Morestoni, pole da Rookie na corrida 2

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Caio Chaves segura Neumann e faz as poles da Sprint Challenge no Estoril
Próximo artigo AO VIVO: Assista às corridas de quinta-feira da Porsche Cup Brasil no Estoril

Principais comentários

Últimas notícias

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"
F1: McLaren discute estratégia após Hungria e estabelece abordagem para restante da temporada

F1: McLaren discute estratégia após Hungria e estabelece abordagem para restante da temporada

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: McLaren discute estratégia após Hungria e estabelece abordagem para restante da temporada
F1: "Verstappen é muito leal, mas só até certo ponto", diz ex-engenheiro de performance do holandês

F1: "Verstappen é muito leal, mas só até certo ponto", diz ex-engenheiro de performance do holandês

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: "Verstappen é muito leal, mas só até certo ponto", diz ex-engenheiro de performance do holandês

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros