Mesmo sendo uma dupla formada de última hora, Marçal Müller e Matheus Iorio entregaram uma boa performance neste sábado para garantir a vitória entre os pilotos da GT3 Cup nos 300km de Goiânia, segunda etapa de Endurance da Porsche Cup Brasil em 2021.

Müller, que não disputou a primeira etapa da Endurance, em Interlagos, foi convidado para assumir a vaga de Ricardo Fontanari, que fraturou o braço em um acidente de bicicleta.

O piloto destacou a rápida adaptação do carro como um ponto positivo, já que, na Porsche Cup, disputa pela Carrera, com carros 4.0, enquanto os da GT3 são 3.8

“Pra ser sincero, como eu fui chamado de última hora, fazia muito tempo que eu não andava de 3.8 [Carro da GT3 Cup], então eu realmente só consegui me adaptar a ele durante a prova”.

Müller reforçou ainda o bom ritmo que tanto ele quanto Iorio empregaram ao longo da prova.

“Então tivemos bons pegas, tinha muita gente rápida. Mas acredito que a junção minha com o Matheus [Iorio], tendo um ritmo muito próximo, foi importante para garantirmos essa vitória”.

A dúvida que resta é se Fontanari estará de volta ou não na próxima etapa da Endurance, no início de dezembro em Interlagos. Mas Marçal já falou que estará lá para dar uma força.

“Vamos eu, Matheus e o Fontanari, se tudo der certo com a recuperação dele. Vamos lutar por mais essa vitória”.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

