Neste sábado, a dupla de Matheus Comparatto e Felipe Baptista encerraram a temporada do Endurance da Porsche Cup com o vice-campeonato após encerrarem a corrida na sétima posição. Um problema nos pneus tirou a equipe da liderança no meio da prova.

A dupla largou na segunda posição e manteve regularidade por boa parte da corrida, até que um furo no pneu dos concorrentes ao título deu esperanças e deixou o carro #118 em primeiro. No entanto, os mesmos problemas de pneu chegaram e Baptista precisou gerenciar o ritmo do carro, perdendo posições e vendo o campeonato escapar.

Matheus e Felipe ficam com o vice-campeonato após 500 km de prova que foram encerrados no tempo máximo, após muitas paralisações do safety car.

A disputa começou devagar, com as primeiras 15 voltas sendo feitas em regime de safety car. Após quase meia hora nesse ritmo, os carros finalmente puderam largar, com Comparatto sendo ultrapassado voltas antes de parar, deixando o carro em terceiro.

Na volta 23, o piloto deu lugar a Felipe Baptista, recuperando tudo ao retomar a segunda posição com ultrapassagem no confronto direto pelo campeonato. O piloto convidado segurou bem a pressão.

Comparatto começou seu segundo stint na volta 41 e, quatro giros depois, fez boa ultrapassagem utilizando o boost para tomar a primeira posição. No entanto, a recuperação dos principais candidatos ao título chegou no carro #118, que foi ultrapassado e terminou o primeiro segmento na segunda posição.

Porém, houve uma reviravolta. Os vencedores do segmento furaram o pneu ao ultrapassar a linha de chegada, fazendo com que a dupla voltasse a ter vantagem.

Felipe Baptista retomou o carro na volta 60 e sofreu com a pista que secava gradativamente. Para que os pneus não estourassem, o piloto precisou sacrificar ritmo e foi perdendo de vista o primeiro colocado, enquanto sofria pressão dos carros que estavam atrás. A dupla terminou o quarto stint na oitava posição, com menos chances de título.

O safety car entrou na volta 83 e juntou todo o grid. A relargada aconteceu apenas 12 voltas depois. Neste momento, o carro estava muito atrás para se recuperar, terminando a corrida em sétimo e o campeonato em segundo.

“Realmente foi uma pena esse problema de pneu, que eu tive pela segunda etapa consecutiva. Já havia acontecido na preliminar da F1 e desta vez foi o mesmo problema. E o Felipe reportou a mesma dificuldade que eu, então realmente tinha alguma coisa errada que acabou nos tirando da disputa pelo título. Lutamos até o fim e são coisas que acontecem nas corridas. Vamos voltar mais fortes no ano que vem”, comentou Comparatto.

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