O programa Porsche Esports Brasil concluiu sua fase classificatória estabelecendo marcas que fazem jus ao título de maior programa de automobilismo virtual do Brasil.

Durante dez dias (ou 648 horas de servidor aberto para os treinos), nada menos que 396 pilotos aceleraram por uma vaga nos campeonatos da Porsche Esports Carrera Cup e Porsche Esports Sprint Challenge.

A classificatória foi disputada na pista de Okayama (Japão) e avançaram os 60 pilotos com as melhores médias de tempos em stints de quatro voltas - 30 para o campeonato profissional da Carrera Cup e 30 para o Sprint Challenge. Eles se juntarão aos dez pré-classificados de cada certame.

A repercussão foi enorme: 2,3 milhões de pessoas impactadas nas mídias sociais, mais que o dobro do registrado na temporada 2020.

Nas duas categorias o resultado mostrou a altíssima competitividade esperada para a terceira edição do campeonato oficial da Porsche Cup e Porsche Brasil em automobilismo virtual.

Na Carrera Cup, classe para competidores com iRating superior a 3.000 pontos e disputada com o novíssimo Porsche 911 GT3 Cup “992” com setup liberado, os 30 finalistas ficaram separados por meros 0s391. Na Sprint Challenge, para competidores com iRating inferior a 3.000 pontos e disputada com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport e setup fixo, a diferença entre o líder e o 30º colocado ficou em 0s439. Nada menos que 53 pilotos cravaram marcas dentro do mesmo segundo na Carrera Cup. Já na Sprint Challenge, 63 pilotos atingiram essa marca.

A temporada começa na próxima terça-feira (19/10), às 21h, com a primeira etapa da Porsche Esports Sprint Challenge no circuito austríaco de Red Bull Ring. Serão dez semanas consecutivas de corridas, sempre com transmissão ao vivo nas terças-feira às 21h pelas mídias sociais da Porsche XP Private Cup Brasil. A programação determina sempre rodadas duplas e os carros passam por pistas icônicas como Interlagos, Le Mans, Hockenheim, Ímola, Spa e Suzuka.

Farta, a premiação inclui R$ 15 mil em equipamentos de simulador junto aos parceiros Pro Racing Simuladores e P1Speed, US$ 2 mil em créditos no iRacing, um exclusivo relógio TAG Heuer da icônica coleção Carrera e promove a efetiva integração entre o automobilismo virtual e o real. Campeão e vice de cada campeonato terão a oportunidade de acelerar carros Porsche: para a Sprint Challenge, treinamento oficial de precisão e performance Porsche Track Experience, ministrado pela Porsche Brasil com os carros da marca; para a Carrera Cup, clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup de competição real.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Resultados das classificatórias:

Porsche Esports Carrera Cup Brasil

Felipe Husmann 1:28.944 Rafael Martins +0,042 Eduardo Barrichello +0,056 Marcos Furriel +0,060 Bruno Fernandes +0,107 Raphael Silva +0,134 Cesar Froener +0,142 Felipe Baptista +0,164 Victor Miranda +0,165 Luiz Gonzaga Filho +0,172 Caíque Oliveira +0,191 Victor Veloso +0,192 Matheus Machado +0,194 Gabriel Silva +0,196 Jackson Resende +0,210 Flavio Xavier +0,210 Rafael Bervanger +0,211 Renan Azeredo +0,214 Daniel Modolon +0,217 Adaildo Vieira +0,225 Pedro Bürger +0,226 Leandro Werle +0,249 Jessé Alves +0,270 Pedro de Oliveira +0,288 Nicolas Pacheco +0,295 João Farias +0,312 Arthur Leist +0,324 Bernardo Faria +0,333 Luis Gustavo Paim +0,383 Wendel Parra +0,391 Jeff Giassi pré-qualificado (campeão Carrera Cup 2020) Luiz Felipe Tavares pré-qualificado (top10 em 2020) Gustavo Ariel pré-qualificado (top10 em 2020) Rodrigo Baronio pré-qualificado (top10 em 2020) Erick Goldner pré-qualificado (top10 em 2020) Bruno Risseto pré-qualificado (top10 em 2020) Tamy Accioly pré-qualificado (top10 em 2020) Bruno do Carmo pré-qualificado (top10 em 2020) Neto Nascimento pré-qualificado (top10 em 2020) Daniel Machado pré-qualificado (top10 em 2020) Marcos Riffel pré-qualificado (campeão Sprint Challenge em 2020)

Porsche Esports Sprint Challenge Brasil

Guilherme Elizeu 1:34.184 Felipe Sousa +0,108 Fernando Signoretto +0,111 Adilson Junior +0,112 João Brito +0,182 Osmar Camargo +0,237 Mathias de Valle +0,241 Pedro Ferrari +0,245 Murilo Biscaro +0,262 João Gabriel +0,276 Fabio Goes +0,299 Luan Hott +0,309 Ronaldo Carlos +0,311 Alisson Ferreira +0,312 Lucas Freitas +0,312 Lucas Murno +0,319 Lorenzo Roth +0,349 Cristian Pereira +0,363 Guilherme Meirelles +0,364 Igor Gaboardi +0,377 Alex Comerlato +0,386 Lucanos Ferreira +0,388 Lucas Volotão +0,390 Leandro Daminelli +0,395 Leonardo Reis +0,396 Diego Marcel +0,406 Iran Neto +0,418 Paulo Galvão +0,430 Victor Perrucho +0,433 João Augusto +0,439 Bruno Souza pré-qualificado (top10 em 2020) Raphael De Leo pré-qualificado (top10 em 2020) Bruno Bonagura pré-qualificado (top10 em 2020) Felipe Iazzetti pré-qualificado (top10 em 2020) Diego Freitas pré-qualificado (top10 em 2020) Eraldo Silva pré-qualificado (top10 em 2020) Rogério Neto pré-qualificado (top10 em 2020) Lucas Trindade pré-qualificado (top10 em 2020) Cadu Amorim pré-qualificado (top10 em 2020) Lucas Alves pré-qualificado (top10 em 2020)

Calendário Porsche Esports Brasil 2021:

19/10, 21h – Red Bull Ring (Áustria) – Sprint Challenge

26/10, 21h – Interlagos (Brasil) – Carrera Cup

02/11, 21h – Le Mans (França) – Carrera Cup

09/11, 21h – Mount Panorama (Austrália) – Sprint Challenge

16/11, 21h – Road Atlanta (EUA) – Carrera Cup

23/11, 21h – Ímola (San Marino) – Sprint Challenge

30/11, 21h – Spa-Francorchamps (Bélgica) – Carrera Cup

11/12, 14h – Hockenheim (Alemanha) – Sprint Challenge

14/12, 21h – Interlagos (Brasil) – Sprint Challenge

21/12, 21h – Suzuka (Japão) – Carrera Cup

Como acompanhar as provas e informações do campeonato:

Todas as etapas do Porsche Esports Program Brasil 2021 serão transmitidas ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche XP Private Cup Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil) e IRB e-Sports (youtube.com/IRBesports). Thiago Alves será o narrador oficial do campeonato, com comentários de Rodrigo Favoretto e Wilson Neto.

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais das entidades promotoras: Instagram @PorscheCupBrasil e @PorscheBrasilOficial.

O hub de conteúdo do Porsche Esports Program Brasil 2021 é seu site oficial www.PorscheEsports.com.br .

