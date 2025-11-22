Todas as categorias

Porsche Cup Interlagos - Endurance

Promotor da Porsche Cup, Dener Pires revela bastidores de homenagem a Nelson Piquet no Estoril

Tricampeão pôde guiar o carro do segundo título da F1 durante etapa Endurance do Estoril, rodeado pelos grandes nomes da Brabham

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Nelson Piquet e Bernie Ecclestone

No final de agosto, a Porsche Cup Brasil encerrou a fase europeia da temporada 2025 com uma rodada dupla no circuito do Estoril, que ficou marcada por uma bela homenagem ao tricampeão da Fórmula 1 Nelson Piquet.

Leia também:

Antes do início das atividades da etapa Endurance do Estoril, na ocasião do aniversário do promotor da Porsche Cup, Dener Pires, o Brabham BT52, de 1983, foi colocado em exposição em um jantar que contou com a presença de Piquet, além do ex-dono da F1 ex-dono da Brabham, Bernie Ecclestone, e o ex-chefe da equipe, Herbie Blash.

No sábado, durante as sessões, Piquet foi à pista com o BT52, carro projetado por Gordon Murray (que também marcou presença na homenagem) e que utilizava motores BMW V4 turbo.

Ao longo daquela temporada de 1983, Piquet conquistou, com o BT52 e o BT52B, três vitórias (incluindo a abertura do campeonato no Brasil) e mais cinco pódios, levantando o bicampeonato com 59 pontos contra 57 do vice-campeão Alain Prost.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock de Interlagos durante a grande final da temporada 2025, Pires revelou os bastidores da homenagem, citando inclusive alguns pequenos “conflitos” que poderiam surgir a partir disso.

“Eu ajudei a organizar, tenho que falar a verdade”, disse Pires rindo. Na época, ele havia falado que tudo havia sido organizado sem seu conhecimento.

“Tudo começou com uma conversa, com o Nelson falando que iria assistir à etapa [do Estoril]. Eu falei que era meu aniversário, e aí comecei a conversar com o Nelsinho, que foi fundamental para ajudar na seleção de carros, e isso e aquilo”.

“Lógico, havia um pseudo conflito entre marcas, porque carros da Porsche, um carro de Fórmula 1 com um motor BMW, ou seja, outra marca alemã. Então foi um pouco delicado de lidar com tudo isso”.

Pires falou sobre a importância dessa homenagem para o tricampeão, que ele tem como uma inspiração no esporte.

“Mas valeu muito a pena, porque era uma homenagem para o Nelson, nosso tricampeão, uma pessoa que me inspirou muito. Na época do Emerson, eu ainda era muito pequeno, e com o Ayrton eu já tinha essa paixão formada. Foi o Nelson que colocou isso em mim.”

“Além de tudo, ele é um grande piloto e que tem um grande conhecimento mecânico, uma área que eu me identifico muito. Eu me identifico muito com ele, é algo fora do comum. Eu adoro falar sobre mecânica com o Nelson”.

“É até engraçado que é até mais legal falar sobre a Kombi que tem na garagem dele do que sobre os F1. Então, o Nelson é o grande responsável por essa minha paixão pelo automobilismo. Eu me senti muito feliz em poder fazer essa homenagem a ele”.

O promotor da Porsche Cup comentou ainda como foi o processo para levar os outros grandes nomes da Brabham para o Estoril, e como foi a recepção de Piquet.

“Conseguimos ainda levar o Bernie [Ecclestone], alguém que eu já tenho uma história de anos, por causa das nossas participações no GP [do Brasil], a própria Fabiana [Ecclestone], com quem eu conversava aqui, antes mesmo de ser a esposa do Bernie”.

“Conseguimos também o Herbie Blash, que era o diretor da Brabham e, até hoje, um nome importante dentro da F1 e o Gordon Murray, que eu não conhecia pessoalmente, mas que também era um ídolo meu, porque era um projetista”.

“Imagina reunir tudo isso em um ambiente super legal, descontraído, com uma pessoa que eu respeito muito. No final, o Nelson me agradeceu e eu respondi: ’Nelson, foi mais um presente para mim do que para você’.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Guilherme Longo
