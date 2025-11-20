Todas as categorias

Porsche Cup Interlagos - Endurance

Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Brocchi disputará ao lado de Genz a decisão da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil, na icônica pista do Autódromo José Carlos Pace em Interlagos

Editado:
Rafael Brocchi e Vitor Genz

Neste fim de semana, Rafa Brocchi disputará a decisão da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil, na icônica pista do Autódromo José Carlos Pace em Interlagos. A etapa 9 da Porsche Cup, que define os campeões da modalidade Endurance, será palco de uma celebração especial com mais de 40 Porsche 911 GT3 Cup no grid, além de show musical em evento noturno.

Leia também:

A corrida de longa duração, 500 km, acontece neste sábado em Interlagos. Brocchi forma dupla ao lado de Vitor Genz, com quem vem se preparando para o desafio. Brocchi chega com bagagem: ele estreou com destaque nas etapas internacionais da categoria, como em Portimão e mostrou ritmo, o que lhe dá confiança para encarar essa última etapa decisiva.

“Chego motivado a Interlagos, um dos meus circuitos favoritos. Quero aproveitar essa última etapa para marcar presença e mostrar a minha evolução”, afirma Brocchi.

As classificações começam às 14h45, com a sessão da Trophy. Às 15h40, é a vez da Carrera Cup, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil, que também exibem a classificação da Challenge às 16h30. A sexta-feira fecha com a Corrida 1 da Sprint Trophy às 17h45, também transmitida pelos mesmos canais.

No sábado, a Corrida 2 da Sprint Trophy abre o dia às 10h00, novamente com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil. Encerrando a programação, os tradicionais 500 km de Interlagos, envolvendo Carrera Cup e Challenge, acontecem às 14h00, com cobertura completa pelas plataformas oficiais da categoria.

Além da disputa esportiva, o fim de semana traz uma atmosfera de festa: o evento inclui corrida durante o dia e, à noite, show com Nando Reis e Samuel Rosa, em comemoração aos 20 anos da Porsche Cup Brasil — reunindo automobilismo, música e história.

Ouça versão áudio do Podcast:

 

